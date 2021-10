Les Apple Glass pourraient projeter le contenu directement sur la rétine

Apple réfléchit à projeter le contenu de ses Apple Glass directement sur la rétine. Une idée très intéressante et prometteuse.

Dire qu’Apple est très intéressé par la réalité augmentée est un doux euphémisme. Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino travaille en ce sens, et pas uniquement sur ses produits existants. Il se murmure que la marque à la pomme développerait une paire de lunettes connectées. Celles-ci pourraient même projeter le contenu de réalité augmentée directement sur les rétines de l’utilisateur.

Apple réfléchit à projeter le contenu de ses Apple Glass directement sur la rétine

Nombreux sont celles et ceux à se demander comment Apple pourrait envisager la vaste question des lunettes connectées. La réponse la plus évidente serait d’avoir une lentille qui pourrait être utilisée pour projeter les différents éléments sur les verres, en overlay. L’inconvénient, c’est que les gens qui portent déjà des lunettes n’auraient pas nécessairement besoin d’une deuxième paire, et les gens qui n’ont pas l’habitude des lunettes ne seront pas non plus habitués à avoir un tel accessoire juste devant leurs yeux.

Cela étant dit, un brevet découvert par AppleInsider révèle qu’Apple pourrait résoudre ce problème en projetant le contenu de réalité augmentée directement sur les rétines du porteur desdites lunettes.

Une idée très intéressante et prometteuse

Selon le texte accompagnant le brevet, “la réalité virtuelle (VR) permet aux utilisateurs de faire l’expérience et/ou d’interagir avec un environnement artificiel immersif, pour que l’utilisateur puisse sentir qu’il est physiquement présent dans cet environnement. Par exemple, les systèmes de réalité virtuelle peuvent afficher des scènes stéréoscopiques aux utilisateurs pour créer une illusion de profondeur, et un ordinateur peut ajuster le contenu de la scène en temps réel pour offrir l’illusion que l’utilisateur se déplace dans ladite scène.”

La firme de Cupertino suggère par ailleurs qu’un tel système pourrait permettre de se débarrasser de soucis comme le mal de tête ou le mal des transports qui sont typiquement associés aux réalités virtuelle ou augmentée. Ceci étant dit, il ne s’agit que d’un brevet. Difficile de savoir si Apple a l’intention de développer un tel système ou non. L’idée est en tous les cas très prometteuse.