Les Apple AirTags seront équipés d’une fonctionnalité anti-harceleur

Apple a grandement diversifié son catalogue de produits ces dernières années. Et la firme de Cupertino s’apprête à le faire une fois encore en se lançant sur un nouveau segment, celui des trackers façon Tile, avec ses Apple AirTags. Cela fait longtemps maintenant que l’on en entend parler, leur lancement officiel est imminent, semble-t-il.

Apple devrait lancer ses nouveaux accessoires AirTags très bientôt, probablement dans le courant du mois. Pour celles et ceux qui entendraient parler de ce produit pour la toute première fois, sachez que les AirTags sont des trackers très similaires à ceux que proposent Tile mais plutôt que d’utiliser le Bluetooth, ceux-ci tireraient profit de l’UWB, pour des résultats plus précis quant à la localisation de l’appareil.

Une telle technologie soulève un certain nombre de questions concernant la vie privée. En effet, qu’est-ce qui empêcherait quelqu’un de glisser un AirTags dans votre sac pour vous suivre à la trace ? Fort heureusement, Apple semble avoir réfléchi à la question. Dans le code source de la dernière bêta d’iOS 14, le développeur iOS Benjamin Mayo a découvert plusieurs indices laissant entendre qu’Apple inclura des fonctionnalités pour empêcher toute utilisation de ce genre avec son accessoire.

Plus précisément, c’est dans les paramètres de Sécurité de l’application Localiser que notre homme a pu découvrir que, si ladite fonctionnalité est activée, le système vous alertera de la présence du tracker. À noter, cette fonctionnalité de Sécurité est active par défaut, ce qui signifie que, à moins que vous ne la désactiviez sciemment, vous devriez être alerté(e) dans le cas où cela arrive.

Voilà qui serait une fonction très utile avec ce genre d’accessoire. Cela étant dit, les AirTags n’ont toujours pas été officialisés par Apple, nul ne sait encore précisément comment tout ceci fonctionnera et quelles fonctionnalités ces petites tuiles pourraient proposer. Espérons que nous aurons le fin mot de toute cette histoire dans les semaines à venir. À suivre !

The setting is on by default which makes sense, but the fact you can turn it off at all probably means that this fires false positive alerts in some circumstances.

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021