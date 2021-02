Les Apple AirTags seraient annoncés en mars

Cela fait longtemps maintenant que l'on entend parler des Apple AirTags sans pour autant que ceux-ci ne soient officialisés. Quand aura-t-on droit à cette annonce ? Peut-être dès le mois prochain.

Apple aime prendre son temps pour préparer ses produits. C’est un fait. La firme de Cupertino aime aussi que les lancements de ses produits se fassent dans les meilleures conditions. Et s’il faut attendre, qu’à cela ne tienne. La situation n’était pas franchement favorable ces derniers temps, à cause du Covid-19 notamment et de ses conséquences, mais il semblerait que ce soit mieux aujourd’hui. Suffisamment en tous les cas pour officialiser ce nouveau produit d’ici peu.

Les Apple AirTags officialisés le mois prochain ?

Depuis l’année dernière, nous entendons de nombreuses rumeurs voulant qu’Apple travaille sur un nouvel accessoire de tracking baptisé AirTags. Cet accessoire n’a pas encore été officialisé et pourtant, nous avons déjà eu droit à de nombreuses dates pour cet événement. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de Jon Prosser de Front Page Tech, ce lancement en bonne et due forme pourrait avoir lieu en mars.

C’est ce que croit savoir Jon Prosser

Apple organise d’ordinaire un certain nombre d’événements de lancement à travers l’année, l’un d’entre eux ayant toujours lieu en début d’année, et se concentrant le plus souvent sur l’iPad, parfois aussi sur les Mac. L’événement à venir pourrait ainsi voir l’officialisation tant attendue des Apple AirTags ainsi que de nouvel iPad Pro, une machine qui n’a pas été mise à jour depuis le début de l’année 2020.

Jon Prosser affirme aussi ne pas avoir eu vent de reports supplémentaires et dans la mesure où nous sommes déjà à la mi-février, espérons que ces rumeurs soient avérées, cette fois. Les AirTags représenteront aussi un tout nouvel accessoire pour Apple, il sera intéressant de voir comment ceux-ci s’en sortent par rapport à ce que propose la concurrence, notamment par rapport à ceux fabriqués par Tile qui sont sur le marché depuis plusieurs années maintenant.

Samsung a aussi lancé sa propre version, des accessoires baptisés SmartTag en même temps que ses nouveaux Galaxy S21. Une fois n’est pas coutume, la marque à la pomme arrive tard sur le marché…