Les Apple AirTags pourraient émettre un son quand vous approchez de l’un d’eux

Apple a bien l'intention de renforcer sa présence dans vos maisons. Et dans les locaux professionnels. Pour ce faire, la firme de Cupertino travaillerait sur un nouvel accessoire baptisé AirTags. À la manière des trackers Bluetooth Tile. Les rumeurs se multiplient.

Si les rumeurs sont avérées, Apple travaillerait actuellement sur un nouvel accessoire baptisé AirTags. Il s’agirait de la réponse directe de la marque à la pomme aux trackers Bluetooth proposés notamment par Tile. Aujourd’hui, selon un tweet de Josh Constine, ancien rédacteur chez TechCrunch, il semblerait que l’application Apple Find My dispose de plusieurs fonctionnalités cachées, précieux indices concernant le fonctionnement de ces futurs AirTags.

Et si les AirTags pouvaient jouer des sons selon la distance ?

Si ces AirTags doivent effectivement voir le jour, il serait tout à fait logique qu’ils soient intégrés à l’application Find My. Des indices laissaient déjà supposer que ce serait le cas, après tout. Selon Josh Costine, l’application inclurait plusieurs fichiers audio nommés de telle manière que cela suggère la lecture de différents sons selon la distance à laquelle on se trouverait du capteur. Voilà qui devrait permettre de jouer à “chaud ou froid” lorsque l’on cherche à localiser un AirTags précisément.

Les rumeurs s’enchaînent concernant ce nouvel accessoire Apple

Cela étant dit, il est aussi tout à fait possible que cela n’ait rien à voir avec les AirTags, que ces fichiers soient par exemple liés aux iPhone/iPad ou aux AirPods, qui ont eux aussi une fonctionnalité Find My. Reste qu’un tel fonctionnement serait tout à fait logique et permettrait de simplifier grandement la recherche d’un trousseau de clefs ou d’une portefeuille. Les Apple AirTags pourraient aussi se différencier de la concurrence en utilisant la technologie Bluetooth ultra-large bande. Cela permettrait un tracking plus précis par rapport à l’utilisation du Bluetooth traditionnel. La technologie est déjà présente dans les iPhone. Pour certains, d’ailleurs, il s’agissait là d’une fondation pour ce nouvel accessoire. À suivre !