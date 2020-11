Les Apple AirTags incluront des mesures renforcées de protection de la vie privée

Les accessoires de tracking via Bluetooth peuvent être très utiles si vous êtes du genre à égarer fréquemment de petits objets importants, comme vos clefs ou votre porte-feuille, ou que vous oubliez régulièrement un sac ou autre avant de partir, où que vous soyez. Cela étant dit, ces accessoires étant très compacts et passant tout à fait inaperçus ou presque, il peut y avoir des abus. Des personnes malintentionnées peuvent facilement glisser un tracker Bluetooth dans votre sac ou savoir où vous habitez. Les Apple AirTags se veulent différents.

Pour lutter contre ces problèmes potentiels, Apple a semble-t-il trouvé une parade dans ses très attendus AirTags. La firme de Cupertino serait en train de préparer plusieurs fonctionnalités et autres avertissements en ce sens. C’est Steve Moser, de MacRumors, qui a découvert le premier l’existence de ces options dans le code source de la bêta de iOS 14.3. On peut notamment lire la chose suivante : “Si vous avez l’impression que votre sécurité pourrait être remise en cause à cause de cet accessoire, contactez les autorités locales. Vous pourriez avoir besoin du numéro de série de ce produit.”

Steve Moser précise aussi que les utilisateurs pourraient voir ce message apparaître lorsqu’ils sont justement à proximité d’un accessoire AirTag inconnu. Des notifications pourraient alors s’afficher : “Accessoire inconnu détecté” et “Cet accessoire vous suit depuis un certain temps. Le propriétaire peut voir sa localisation.” Difficile de savoir quel genre de mesures Apple a mis en place précisément pour stopper un accessoire inconnu de vous suivre ainsi, particulièrement dans la mesure où celui-ci n’est pas contrôlé par vous mais qui sait, peut-être sera-t-il possible de le désactiver ou de le faire cesser purement et simplement de vous traquer.

Selon de nombreuses rumeurs, les AirTags devaient être annoncés officiellement durant l’événement d’Apple qui a eu lieu en début de semaine mais force est de constater que cela n’est pas arrivé. Désormais, il y a de grandes chances que ce nouvel appareil de la marque à la pomme soit annoncé via un simple communiqué de presse. Dans le cas contraire, il faudrait certainement patienter jusqu’au prochain événement du géant américain qui aura lieu au début de l’année 2021.

It looks like Apple is addressing safety/privacy concertns if you think someone placed an AirTag in your stuff with this line: “If you feel your safety is at risk due to this item, contact your local law enforcement. You may need the serial number of this item.” https://t.co/SiZPNhAG28

— Steve Moser (@SteveMoser) November 13, 2020