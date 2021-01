Les Apple AirTags cachés à la vue de tous depuis le début ?

Apple ne devrait plus tarder à lancer ses AirTags. Ces accessoires sont attendus depuis longtemps mais il se pourrait que leur existence ait été cachée à la vue de tous depuis longtemps.

Apple diversifie ses activités depuis quelques années. Après avoir lancé un casque audio il y a peu, la firme de Cupertino s’apprête à commercialiser des trackers, les très attendus AirTags. C’est tout du moins ce que laissent entendre de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. Il se pourrait cependant que la preuve de leur existence soit sous notre nez depuis tout aussi longtemps.

La preuve de l’existence des AirTags dissimulée à la vue de tous depuis des semaines ?

Dans les prochains mois, il y a de fortes chances qu’Apple annonce enfin officiellement son nouvel accessoire AirTags. Cela fait longtemps, très longtemps que les rumeurs évoquent ce nouveau produit de la marque à la pomme. Nous avons même déjà vu un certain nombre de preuves de son existence mais il est toujours préférable de rester sceptique, jusqu’à la confirmation officielle tout du moins.

Cela étant dit, il semblerait qu’Apple ait dissimulé ses AirTags à la vue de tous depuis tout ce temps. Un rapport de MacRumors cite un lecteur, David Chu, qui a remarqué que les utilisateurs d’iPhone, iPad ou Mac qui utilisent Safari peuvent taper l’adresse “findmy://items” dans la barre URL de leur navigateur pour voir apparaître un onglet caché dans l’application Localiser.

Une simple URL dans Safari et un onglet caché dans l’application Localiser

Dans l’application elle-même, on voit alors un message apparaître qui dit : “Sachez où sont vos objets du quotidien”, ce qui fait très certainement référence aux AirTags et à leur fonction première. Il semblerait que cette fonctionnalité ait été intégrée dans la dernière version d’iOS 14 et macOS 11. Autrement dit, si vous avez installé ces mises à jour sur vos appareils, vous devriez pouvoir voir apparaître ce message.

Tout ceci vient en tous les cas “confirmer” qu’Apple pose les fondations nécessaires au lancement de cet accessoire, lequel reste à ce jour encore assez mystérieux. Les rumeurs affirment que ces AirTags seront différents des autres trackers existant sur le marché dans la mesure où ils utilisent l’ultra-wideband (UWB) qui est censée offrir une localisation plus précise que le Bluetooth traditionnel mais au-delà de cela, nous ne savons rien, ou presque. Espérons que nous aurons tous les détails bientôt.