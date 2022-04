Les Apple AirTag peuvent désormais se faire davantage entendre

Apple met à jour ses AirTag et les rend plus sonores, ceci pour lutter contre leur utilisation pour espionner les autres.

Apple avait annoncé en février dernier qu’il allait introduire un certain nombre de changements pour rendre ses AirTag plus facile à localiser. Cela faisait suite à plusieurs faits divers avec des personnes malintentionnés se servant des trackers de la marque à la pomme pour espionner untel ou unetelle. Parmi les modifications annoncées, la firme de Cupertino promettait d’ajuster le son des AirTag pour que celui-ci soit le plus fort possible et les rendre ainsi “plus faciles à retrouver”. Aujourd’hui, comme MacRumors le rapporte, le géant de la tech a déployé cette fonctionnalité dans la dernière mise à jour en date.

Apple met à jour ses AirTag

Bien qu’Apple ait publié les notes de version détaillant, avec un certain niveau de détail, ce que ladite mise à jour vient ajouter au tracker, il n’était pas fait mention que l’entreprise allait rendre la fonctionnalité disponible petit à petit. Si l’on en croit le blog, seul 1 % des utilisateurs ont reçu la mise à jour lorsque celle-ci a été officiellement publiée, ce mardi. Selon Apple, elle sera proposée à 10 % des utilisateurs d’ici au mardi 3 mai et à 25 % d’entre eux d’ici au 9 mai. La firme de Cupertino a prévu les 100 % de déploiement au 13 mai.

et les rend plus sonores

Il y a quelques semaines, Motherboard mettait la main sur des rapports de police, plus de 50 affaires de femmes recevant des notifications ou entendant des alertes sonores révélant que quelqu’un les suivait avec un AirTag. Bien que ce chiffre ne soit pas particulièrement élevé, cela suggère que ce genre de situations se multiplie et que les trackers sont bel et bien utilisés pour espionner. Pour tenter d’empêcher ce genre de comportement, Apple avait promis de mettre en place plusieurs fonctionnalités dédiées, y compris l’affichage d’un avertissement indiquant qu’il était illégal d’utiliser l’accessoire pour espionner les gens. L’entreprise mettra par ailleurs aussi à jour la technologie de localisation précise de ses récents iPhone pour que ceux-ci puissent afficher la direction et la distance les séparant d’un AirTag inconnu.