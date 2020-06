Les Apple AirPods vont pouvoir passer automatiquement d’un appareil à l’autre

Le Bluetooth est une formidable technologie pour tous les petits accessoires comme les casques et les écouteurs. Cela étant dit, si vous avez l'habitude de jongler avec plusieurs appareils, à l'usage, ce peut être assez rageant.

Utiliser un casque ou des écouteurs Bluetooth peut parfois être problématique lorsque vous voulez passer d’un appareil à un autre. Par exemple, si vous écoutez de la musique avec des AirPods appairés à votre smartphone et que vous voulez passer sur votre MacBook, il faut déclarer le changement manuellement. Une manipulation supplémentaire dont on se passerait volontiers. Et dont on se passera bientôt.

Les AirPods pourront bientôt basculer d’un appareil à l’autre automatiquement

Et il semblerait que Apple soit justement conscient de la chose. Parmi les nombreuses nouveautés annoncées durant la keynote d’ouverture de sa WWDC 2020, la firme de Cupertino a notamment dévoilé une mise à jour pour les AirPods, leur offrant entre autre la capacité de basculer automatiquement entre vos appareils. Ainsi, si vous utilisez vos AirPods avec votre iPad et que vous recevez un appel sur votre iPhone, vous pourrez accepter l’appel et les AirPods seront automatiquement appairés avec l’iPhone.

et ce de manière intelligente, selon Apple

Les écouteurs seront aussi désormais suffisamment intelligents pour savoir quand opérer la bascule. Par exemple, lorsque vous posez votre téléphone et que vous prenez votre tablette, le système partira du principe que vous voulez utilisez ladite tablette et connectera alors automatiquement les écouteurs à l’iPad. Voilà qui semble très intéressant sur le papier mais il faudra essayer la fonction en situation réelle pour juger de son efficacité. Parce que l’on imagine très bien des fois où la bascule s’opère alors que l’on ne le souhaiterait pas. Espérons qu’il sera possible d’affiner le niveau de détection ou de définir des règles pour une bascule ou une non bascule automatique. Nul ne sait pour l’heure quand cette mise à jour sera disponible. À suivre !