Les Apple AirPods Pro réduisent la latence due au Bluetooth

Les AirPods Pro apportent une fonctionnalité très attendue aux écouteurs true wireless de la marque à la pomme : une réduction active de bruit. Qu'en est-il de la latence ? Les générations précédentes en souffraient beaucoup. Le nouveau modèle corrige-t-il le souci ?

Cela ne fait pas si longtemps que la firme de Cupertino a commercialisé ses AirPods Pro. Les écouteurs true wireless améliorent encore la qualité audio par rapport aux AirPods classiques et embarquent aussi une fonctionnalité de réduction active de bruit. Cela étant dit, il semblerait que dans le châssis, la marque à la pomme ait aussi procédé à quelques améliorations techniques. C’est le cas en ce qui concerne la latence due au Bluetooth.

Les AirPods Pro réduisent encore sensiblement la latence

Le musicien, compositeur et développeur logiciel Stephen Coyle a en effet découvert après avoir mené ses propres tests que les AirPods Pro avaient considérablement diminué la latence induite par le Bluetooth. En utilisant un métronome, Stephen Coyle a trouvé que les AirPods originaux, qui utilise une puce W1, ont une latence de 274 ms. La seconde génération d’AirPods, quant à elle, avec sa puce H1, n’est en retard que de 178 ms. Les AirPods Pro, quant à eux, font redescendre ce chiffre à 144 ms.

Un retard réduit pratiquement de moitié par rapport à la première génération

Pas mal , non ? C’est presque deux fois moins que par rapport aux premiers AirPods. Reste que pour certains, cette amélioration sera imperceptible. Mais c’est toujours une bonne chose d’améliorer ce genre de métrique. La latence induite par le Bluetooth est davantage un problème lorsqu’il est question de mesurer des sons considérés dits “imprévisibles”, comme des bruits initiés par l’utilisateur ou des effets sonores dans des jeux vidéo, etc. Selon Stephen Coyle, la latence dans les vidéos peut facilement être gérée en décalant légèrement le son pendant la lecteur alors ce n’est pas nécessairement un problème. C’est en tout cas une bonne chose de constater que Apple fait tout son possible pour améliorer la situation. Une raison supplémentaire de se laisser tenter par la dernière génération d’AirPods.