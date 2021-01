Les Apple AirPods Pro 2 prévus pour avril prochain ?

Avec le succès des Apple AirPods, il est logique que la firme de Cupertino multiplie les modèles. Les AirPods Pro sont très populaires, un deuxième modèle pourrait arriver bientôt.

Apple a quasiment lancé la mode des écouteurs true wireless avec ses premiers Apple AirPods. Immédiatement, ce fut un énorme succès – et les marques se sont très vite invitées sur ce marché -. Assez rapidement, la firme de Cupertino lançait la deuxième génération, avant de dévoiler ses AirPods Pro fin 2019. Aujourd’hui, des AirPods Pro 2 se profilent à l’horizon.

Les Apple AirPods Pro 2 annoncés en avril 2021 ?

Les Apple AirPods Pro sont sortis à la fin de l’année 2019. Apple n’a pas proposé de nouvelle version durant l’année 2020, ce qui signifie que celle-ci devrait très probablement arriver cette année. Si l’on en croit un rapport de Macotakara, les AirPods Pro 2 pourraient être lancés très bientôt, dans le courant du mois d’avril 2021 pour être précis.

Le medium japonais ne précise pas si le design de cette version sera différent de l’actuel mais des fournisseurs chinois auraient déclaré qu’Apple a procédé à des modifications dans le design de l’étui de recharge. Son épaisseur devrait rester inchangée mais il fera maintenant 46 mm de long pour 54 mm de large. Difficile d’imaginer ce que ces changements peuvent indiquer.

Quid des AirPods Pro Lite ?

Ce qui est intéressant, par contre, c’est que plusieurs rumeurs ont déjà suggéré que la marque à la pomme préparerait des AirPods Pro Lite. Il s’agirait d’un modèle entre les AirPods et les AirPods Pro. Le rapport ne mentionne rien concernant ce modèle. Difficile d’imaginer que la firme de Cupertino lance deux modèles en même temps, d’autant plus que les lancements des AirPods et AirPods Pro furent, eux, bien distincts.

Nous avons aussi déjà entendu des rumeurs affirmant qu’Apple chercherait à se débarrasser de la tige de ses écouteurs dans ses futurs modèles. Voilà qui leur donnerait un look bien plus compact. Impossible, pour l’heure, de savoir si tout cela est vrai. Il faudra attendre avril 2021 pour en savoir davantage.