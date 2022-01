Les Apple AirPods Pro 2 pourraient prendre en charge l’audio sans perte

Les Apple AirPods Pro 2 pourraient être compatibles avec le lossless. Si tant est qu'Apple trouve une solution pour son format ALAC en sans fil.

Maintenant que la troisième génération d’AirPods offre les mêmes fonctionnalités que les AirPods Pro, comment Apple va-t-il pouvoir faire en sorte que ses prochains écouteurs true wireless haut de gamme se démarquent ? En améliorant encore la qualité audio, semble-t-il. Selon 9to5Mac, l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple va lancer sa deuxième génération d’AirPods Pro à l’automne prochain avec une prise en charge du format Apple Lossless (ALAC). Il n’est malheureusement fait aucune mention d’autres formats sans perte, mais cette nouvelle génération permettrait de profiter d’Apple Music (et de toute votre musique locale en ALAC) sans compromettre la qualité.

Ming-Chi Kuo s’attend aussi à ce que les prochains AirPods Pro offrent un “nouveau design”. Et vous pourriez ne plus avoir à vous inquiéter de trop si d’aventure vous deviez perdre vos écouteurs dans la mesure où ceux-ci pourraient inclure un étui de recharge capable d’émettre des sons, un peu comme les AirTag. Il suffirait alors de “faire sonner” ses écouteurs pour pouvoir les localiser facilement à l’oreille.

Difficile de savoir si ou comment Apple prendra en charge son format lossless étant donné les limitations inhérentes au protocole Bluetooth. Cela étant dit, le vice-président de l’acoustique au sein de la firme de Cupertino, Gary Geaves, déclarait récemment à What Hi-Fi dans une interview que son équipe “aimerait davantage de bande-passante”, laissant entendre la possibilité d’une nouvelle technologie. La marque à la pomme n’augmentera ou ne remplacera pas nécessairement un standard sans fil comme le Bluetooth, mais elle pourrait développer un codec similaire à l’aptX Lossless pour rendre l’ALAC sans fil viable.

Si tant est qu’Apple trouve une solution pour son format ALAC en sans fil

Aussi précis puisse être Ming-Chi Kuo, il est encore trop tôt pour pouvoir compter totalement sur une prise en charge du lossless. Le lancement prévu de ces AirPods Pro 2 n’est pas prévu avant de longs mois et Apple pourrait très bien annuler ou reporter ses projets. Cela étant dit, une stratégie de mise à jour comme celle-ci ferait tout à fait sens. Bien que les AirPods Pro aient encore certains avantages, comme la réduction active de bruit et les embouts en silicone, les derniers AirPods standard en date sont bien plus proche en termes de qualité de son et de fonctionnalités (avec l’audio spatial) tout en offrant une autonomie plus importante. Les AirPods Pro actuels, quant à eux, sont seulement vraiment intéressants si vous pouvez les trouver à un tarif intéressant. Le lossless, un nouveau design et un étui de recharge “intelligent” pourraient justifier un tarif plus élevé.