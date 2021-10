Les Apple AirPods 3 toujours prévus pour cette année ?

Les Apple AirPods 3 pourraient toujours voir le jour avant la fin de l'année. C'est ce qu'annonce un rapport de DigiTimes.

Apple a pris l’habitude de mettre à jour ses produits sur des bases assez régulières. Qu’il s’agisse de ses iPhone, ses iPad ou ses Mac, le grand public s’attend à voir de nouvelles générations chaque année, ou presque. Il en va de même, semble-t-il, pour les accessoires. La firme de Cupertino travaillerait activement sur ses AirPods 3. Ceux-ci pourraient même arriver avant la fin de l’année.

Les Apple AirPods 3 pourraient toujours voir le jour avant la fin de l’année

Étant donné que l’un des principaux avantages des AirPods est de s’intégrer parfaitement avec les appareils iOS comme l’iPhone grâce à leur appairage simple et rapide, nombreux étaient ceux qui se disaient que la marque à la pomme aurait officialisé la troisième génération durant la présentation de l’iPhone 13. Cela ne fut pas le cas. Ce qui amène à la question suivante : quand aura-t-on droit à ces Apple AirPods 3 ?

Pour celles et ceux qui attendent impatiemment un nouveau modèle, sachez que, selon un rapport de DigiTimes, le géant américain aurait toujours l’intention de le commercialiser d’ici à la fin de l’année.

C’est ce qu’annonce un rapport de DigiTimes

Selon les rumeurs, Apple pourrait préparer un autre événement ce mois-ci, un événement durant lequel seraient annoncés de nouveaux MacBook Pro ainsi qu’une version améliorée de la puce M1. Il est donc tout à fait possible que la marque à la pomme utilise cet événement pour annoncer aussi ses écouteurs true wireless AirPods 3.

La firme de Cupertino pourrait tout aussi bien lancer sans fanfare aucune cette nouvelle version, directement via son Apple Store. Peu importe l’option choisie par Apple, il faudra encore patienter, et surveiller. Ce projet d’AirPods 3 circule via rumeurs interposées depuis longtemps maintenant. Un nouveau design les rendrait un peu plus proches visuellement des AirPods Pro, le tout étant un peu plus compact. À suivre !