Les Apple AirPods 3 ne devraient pas être présentés durant l’événement d’avril

Si vous attendez les Apple AirPods 3 avec impatience, il faudra très probablement prendre votre mal en patience. Les écouteurs ne seraient pas de la partie pour l'événement du mois prochain.

Apple a habitué ses clients à des rafraîchissements produits assez fréquents. Et ce pour toutes les gammes d’appareils. Force est de reconnaître qeu les AirPods n’ont pas eu droit à de nouveaux modèles depuis un certain temps. Les rumeurs évoquent les AirPods 3 depuis quelque maintenant, mais quand seront-ils officiellement présentés ?

Pas d’AirPods 3 durant l’événement d’Apple organisé en Avril

Cela fait longtemps maintenant qu’Apple n’a pas mis à jour ses écouteurs true wireless AirPods et si vous espériez que la firme de Cupertino puisse annoncer la nouvelle génération durant l’événement presse organisé dans le courant du mois d’avril comme le laissaient entendre plusieurs rumeurs, il va falloir vous faire une raison. En effet, selon le leakster Jon Prosser, qui intervenait durant un podcast Genius Bar, ces Apple AirPods 3 devraient être de cet événement.

C’est ce qu’annonce le leakster Jon Prosser

Jon Prosser, qui admettait récemment s’être trompé quant à la tenue de ce même événement presse en mars, révélait cette fois que l’information provenait d’une “bonne bonne” source, suggérant qu’il n’y a que très peu de place au doute. Cela étant dit, cette nouvelle n’a rien de très surprenant. En effet, celle-ci vient corroborer un rapport précédent de l’analyste Ming-Chi Kuo qui déclarait que les AirPods 3 ne seraient dévoilés que durant le second semestre 2021.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’être absolument certain que ces informations soient avérées, il faut reconnaître qu’elles ont au moins le mérite d’aller dans le même sens. Et elles proviennent de deux leaksters très réputés en ce qui concerne l’écosystème Apple. Cependant, la stratégie de la firme de Cupertino quant aux AirPods semble assez confuse. Certaines rumeurs suggèrent qu’Apple développerait en parallèle des AirPods Lite, lesquels viendraient s’intercaler entre les AirPods et les AirPods Pro.

Cela fait quelque temps cela dit que nous n’avons peu eu vent de l’existence d’un tel modèle, peut-être que ces rumeurs étaient fausses. Toujours est-il que l’événement d’avril, lui, devrait bel et bien avoir lieu. Et nous devrions découvrir un certain nombre de nouveaux produits. À suivre !