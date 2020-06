Les Apple AirPods 3 attendus pour le premier semestre 2021

Apple a eu le nez creux avec les AirPods. Ces écouteurs true wireless sont un succès phénoménal depuis le lancement de la première génération. Les AirPods 3 seraient attendus pour le premier semestre 2021.

Nombreux sont celles et ceux à se demander quand Apple pourrait lancer un nouveau modèle d’AirPods. Selon le dernier rapport en date de l’analyste Ming-Chi Kuo, la troisième génération d’AirPods n’arriverait pas avant le premier semestre 2021. Une nouvelle information qui vient corroborer un rapport précédent affirmant que ces écouteurs ne seraient pas disponibles avant 2021.

Les Apple AirPods 3 arriveraient au premier semestre 2021

Cela étant dit, ce qui est intéressant dans ce rapport de Ming-Chi Kuo, c’est que l’homme affirme que Apple opterait cette fois pour un nouveau design. Selon ses dires, cette troisième génération offrirait un design similaire à celui des AirPods Pro. Voilà qui serait une bonne nouvelle pour les fans des AirPods si l’information est avérée. En effet, bien que ces écouteurs soient très populaires, parmi les critiques faites à leur encontre, on retrouve la tenue à l’oreille. Certains ont des soucis, d’autres non. Les AirPods Pro, quant à eux, proposent un design plus abouti et tiennent mieux dans l’oreille. Si les AirPods 3 devaient disposer d’un design similaire, voilà qui résoudrait au moins ce souci.

En ce qui concerne les fonctionnalités de cette nouvelle génération, Ming-Chi Kuo ne précise pas à quels changements il faut s’attendre mais il y a de grandes chances que les nouveautés soient mineures. Après tout, en gardant cette paire relativement basique, la firme de Cupertino encouragera les clients à opter pour les AirPods Pro s’ils veulent une meilleure qualité de son et/ou la réduction de bruit. Rendez-vous donc dans quelques mois pour tout savoir de ces Apple AirPods 3.