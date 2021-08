Les appels audio et vidéo de Facebook Messenger bientôt chiffrés de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout bientôt implémenté dans Facebook Messenger, uniquement dans les appels audio et vidéo, pas encore dans les messages texte.

Facebook n’est pas franchement connu pour son respect de la vie privée de ses utilisateurs. Pour preuve, les nombreux scandales qui ont éclaté ces dernières années autour de la vie privée et des pratiques du géant américain. Ceci étant dit, il semblerait que la firme de Menlo Park souhaite corriger la situation. Sur sa plate-forme Messenger tout du moins. En effet, Facebook introduit un chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo.

Le chiffrement de bout en bout bientôt implémenté dans Facebook Messenger

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le principe du chiffrement de bout en bout, c’est assez simple. Les clefs pour déchiffrer les messages se trouvent sur les appareils de l’émetteur et du destinataire. Et uniquement sur ces appareils. Cela signifie que le message ne peut être déchiffré que sur l’appareil du destinataire. Même dans l’éventualité où il devait être intercepté pendant sa transmission, l’intrus ne pourrait le lire.

Uniquement dans les appels audio et vidéo, pas encore dans les messages texte

Facebook ajoute par ailleurs : “Nous allons commencer à tester le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe, y compris les appels audio et vidéo, pour les amis et la famille qui ont déjà une conversation existante ou qui sont déjà connectés. Nous allons aussi démarré un test pour les contrôles de livraison pour le bon fonctionnement de vos conversations chiffrées de bout en bout. De cette manière, vous pourrez empêcher d’éventuelles interactions non désirées en décidant qui peut vous atteindre, qui va dans votre dossier de demandes et qui ne peut pas du tout vous envoyer de message.”

Ce qui est intéressant, c’est que, il y a quelques mois, Facebook annonçait que le chiffrement de bout en bout pour les messages sur Messenger n’arriverait pas avant 2022. Étrange d’y être parvenu pour les appels audio et vidéo mais pas pour les messages texte. Ceci étant dit, pour être honnête, Facebook a introduit les conversations secrètes et le mode éphémère il y a quelque temps, des fonctions qui offrent une fonctionnalité similaire mais à la demande expresse de l’utilisateur.

Contrairement à Facebook, d’autres plates-formes comme WhatsApp ont déjà activé le chiffrement de bout en bout par défaut, protégeant ainsi les conversations de leurs utilisateurs sans que ceux-ci n’aient à activer quoi que ce soit ou à passer par un mode particulier.