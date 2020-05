Les appareils Xiaomi collecteraient les données de leurs utilisateurs

Nos smartphones sont aujourd'hui devenus une véritable extension de nous-mêmes. Toute notre vie numérique y est concentrée. Et celle-ci contient évidemment un certain nombre de données très sensibles, très personnelles. Données qu'il est important de bien protéger.

Nous faisons aujourd’hui énormément avec nos smartphones. Envoi de messages, appels, surf sur le web, jeu. Certains utilisent même leur appareil pour travailler, et cela peut entrainer la manipulation d’informations relativement sensibles, des données que nous ne voulons pas que d’autres voient. Malheureusement pour les utilisateurs Xiaomi, un rapport de Forbes indique que les appareils de la marque collecteraient des données très personnelles.

Xiaomi accusé de collecter des données personnelles de ses utilisateurs

Le chercheur expert en sécurité Gabi Cirlig a découvert que son Redmi Note 8 transmettait l’activité à des serveurs hébergés chez Alibaba et qui étaient utilisés par Xiaomi. Parmi les données transmises, le spécialiste a notamment identifié les sites web visités, les recherches effectuées ainsi que les catégories d’articles lus en utilisant l’application d’actualités de Xiaomi. Il semblerait aussi que l’utilisation du mode incognito n’ait aucun impact, la collecte de données s’effectue toujours. Plus inquiétant encore, des données sans aucun rapport avec l’activité sur le web seraient aussi récupérées par la marque chinoise, comme certains écrans balayés – barre de status ou page des paramètres notamment -.

La marque se défend là simplement de collecter des données anonymisées

Xiaomi a rapidement nié ces découvertes et ce malgré le fait que le journal Forbes qui avait publié la nouvelle a transmis à la marque plusieurs preuves, dont des vidéos montrant que les données sont collectées même avec le mode incognito. Un porte-parole du fabricant a déclaré la chose suivante : “la vidéo montre la collecte de données de navigation anonymisées, ce qui est l’une des solutions les plus courantes adoptées par les sociétés de l’Internet pour améliorer l’expérience globale de navigation via l’analyse d’informations ne permettant pas l’identification des utilisateurs.”