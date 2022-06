Les appareils USB-C devront demander l’autorisation avant d’envoyer des données à macOS Ventura

macOS Ventura demandera la permission à l'utilisateur avant de récupérer les données d'un périphérique USB, une protection supplémentaire bienvenue contre les codes malveillants.

Si les périphériques USB sont extrêmement pratiques, notamment les clefs USB parce qu’elles permettent de transporter des fichiers très facilement, ils peuvent aussi représenter un grand risque de sécurité pour nos machines. En effet, ces dispositifs sont souvent “montés” automatiquement sur les systèmes d’exploitation et des scripts peuvent être exécutés automatiquement sur les machines. Cela peut avoir de terribles conséquences pour vos données et votre machine en elle-même. Apple a trouvé une parade avec macOS Ventura.

macOS Ventura sera un peu plus rassurant si vous avez peur que des périphériques compromis puissent venir endommager votre ordinateur. Comme The Verge le rapporte, la firme de Cupertino explique que macOS Ventura demandera la permission à l’utilisateur avant que les accessoires USB-C et Thunderbolt ne puissent transférer la moindre donnée sur les Mac disposant d’une puce Apple Silicon M1 ou M2. Vous n’aurez ainsi plus à craindre qu’un malware arrive sur votre machine simplement en brancher une clef USB ou qu’un produit mal conçu ne vienne causer des dommages à votre appareil en envoyer de mauvaises informations.

Une protection supplémentaire bienvenue contre les codes malveillants

Cette manière de procéder sera activée par défaut, mais elle ne concernera pas les accessoires branchés sur votre Mac pendant la mise à jour de l’OS. Par ailleurs, cette protection n’affectera pas les moniteurs externes, les adaptateurs secteur ni les produits attachés à des hubs déjà approuvés. Les appareils continueront aussi à être chargés même s’ils sont bloqués, pour que vous puissiez continuer d’utiliser votre ordinateur pour recharger le téléphone d’un ami, par exemple.

Ce dispositif n’empêchera pas un appareil de faire griller le port USB via une impulsion électrique, mais il vient ajouter une couche de sécurité supplémentaire fort appréciable pour toutes celles et ceux qui utilisent des appareils USB régulièrement. L’utilisateur aura le dernier mot sur l’accès aux données du support et cela pourrait permettre d’éviter de se retrouver avec du code malveillant sur sa machine.