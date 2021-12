Les Américains feraient davantage confiance à Google et Amazon qu’à Apple

Apple semble avoir perdu la confiance des utilisateurs. Les Américains feraient davantage confiance à Amazon et Google.

Apple a toujours tenté de se montrer comme une entreprise faisant du respect de la vie privée une priorité. La firme de Cupertino a réalisé de nombreux communiqués en ce sens au fil des années et introduit des fonctionnalités dédiées qui ont pu mettre dans l’embarras un certain nombre d’autres entreprises. Cela étant dit, si l’on en croit un récent sondage réalisé par The Washington Post, il semblerait que cela ait eu des conséquences plutôt surprenantes sur l’opinion du grand public américain.

Le sondage en question demandait notamment aux internautes américains d’évaluer le niveau de confiance qu’ils placent en tel ou tel géant de la tech et entreprise du web. Des sociétés comme Google et Amazon sont apparus en meilleure position qu’Apple. Par exemple, 48 % des participants ont déclaré qu’ils plaçaient une grande ou bonne confiance en Google. Amazon s’en sort encore mieux, avec 53 %. La firme de Cupertino, quant à elle, n’arrive qu’à la troisième position, avec 44 %, faisant pratiquement jeu égal avec Microsoft (43 %).

Comme dit en préambule, ces résultats sont assez surprenants dans la mesure où il est connu et reconnu que Google collecte les données de ses utilisateurs, qu’il s’agisse des endroits physiques où ils se rendent, des recherches qu’ils effectuent, des emails qu’ils envoient, etc. Apple, de son côté, a mis en place dans ses produits des fonctionnalités visant justement à dissimuler ces informations.

Cela étant dit, il est possible que la récente controverse initiée par Apple au sujet de son outil de scan des contenus pédopornographiques puisse avoir sérieusement entamé la confiance que les utilisateurs portent en la même, certains y voyant là la possibilité d’introduire une porte dérobée sur les iPhone, et donc de permettre à Apple de scruter la vie privée de ses utilisateurs. Le géant américain a depuis lors supprimé toute mention de ce projet sur son site – ce qui, certes, ne signifie pas qu’elle a complètement oublié cette idée -, mais il semblerait qu’il soit trop tard. Le mal est fait et Apple devrait déployer de nombreux efforts pour regagner cette confiance perdue.