Les abonnés Google One sur iOS ont accès à des filtres exclusifs dans Google Photos

Les abonnés payants Google One ont droit à des filtres exclusifs sur l'application Google Photos pour iOS.

Google dispose d’une grande variété de possibilités pour générer des revenus. Comme c’est la “mode” depuis quelques années maintenant, les services par abonnement permettent de s’assurer des revenus mensuels plus ou moins fixes. La firme de Mountain View avait récemment décidé de tirer parti de son abonnement Google One, en offrant un certain nombre d’exclusivités à ses abonnés. En voici aujourd’hui une nouvelle pour les utilisateurs iOS.

Si vous êtes abonné(e) à Google One sur iOS, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google vient d’annoncer que les abonnés auront droit à des fonctionnalités exclusives pour Google Photos par rapport à celles et ceux qui utilisent l’offre gratuite. De quoi est-il question ? Les abonnés à une offre payante de Google One pourront accéder à des fonctionnalités et filtres basés sur le machine learning dans l’application Google Photos.

Il s’agit plus précisément de fonctionnalités comme Lumière Portrait qui permet de modifier la position et l’intensité des lumières dans les photos et les flous d’arrière-plan pour créer des effets portrait en post-traitement, la mise au point couleur, les suggestions intelligentes, le HDR et le ciel, qui utilise le machine learning pour modifier la couleur du ciel dans vos photos.

Autrement dit, des filtres plutôt intéressants à utiliser au quotidien si vous faites régulièrement des photos avec votre iPhone. Si vous êtes déjà abonné(e) Google One pour le stockage, c’est un bonus sympathique. Gardez cependant bien à l’esprit que, pour pouvoir en profiter, il vous faudra un iPhone avec 3 Go de RAM ou davantage et iOS 14 ou ultérieur. Dans le cas contraire, vous n’y aurez pas accès, que vous ayez un abonnement payant ou non.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Google One est le service payant de stockage dans le cloud de Google. C’est une alternative à Apple iCloud et Microsoft OneDrive, ce qui peut être intéressant si vous utilisez beaucoup l’écosystème Google.