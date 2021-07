LensHD est une machine à laver, une mini machine à laver les lunettes. Une solution innovante à un problème qui peut être frustrant au quotidien...

Pour nombre d’entre nous, les lunettes sont un accessoire dont il est difficile de se passer. Certains ne voient d’ailleurs rien sans, d’autres doivent les porter pour soulager leurs yeux. Et pour les porteurs de lunettes, l’étape du nettoyage est obligatoire, souvent plusieurs fois par jour. Voici LensHD, un appareil d’un autre genre, une mini machine à laver les lunettes.

LensHD, une mini machine à laver les lunettes

Nettoyer ses lunettes est une vraie corvée, les verres se salissent très facilement et très souvent, et il faut passer par la case nettoyage plusieurs fois par jour. À moins d’aimer transporter un kit de nettoyage et faire ce nettoyage chaque fois que nécessaire… Ceci étant dit, les concepteurs de LensHD veulent changer tout cela.

Compacte, à brancher en USB-C, pratique !

Le LensHD est un petit gadget qui pourrait très facilement être décrit comme une machine à laver les lunettes. L’ensemble est suffisamment compact pour trouver sa place sur un bureau pour que, chaque fois que vous ayez besoin de nettoyer vos verres, vous n’ayez qu’à les placer à l’intérieur. Son fonctionnement est des plus simples. Il suffit de placer les lunettes dans LensHD et quatre petites éponges en microfibre vont faire leur office.

Ces éponges tournent lorsque l’appareil est allumé, venant ainsi nettoyer l’avant et l’arrière des verres. Pas besoin d’eau ou d’une quelconque solution nettoyante mais il est possible d’ajouter quelques gouttes d’un produit nettoyant pour accélérer le processus et le rendre plus efficace.

Le LensHD est alimenté par un câble USB-C ce qui signifie que, en théorie, vous devriez pouvoir le brancher sur une batterie externe classique. Impossible de juger de l’efficacité de cette mini machine à laver les lunettes dans la mesure où l’appareil n’est pas encore disponible dans le commerce mais si vous êtes intéressé(e), vous pouvez réserver votre LensHD sur la page Kickstarter. Sachez qu’il vous en coûtera 79 $ (67 €), hors frais de port. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de novembre prochain.