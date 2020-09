Lenovo veut concurrencer l’iPad Air avec sa Tab P11 Pro

Le marché des tablettes est aujourd'hui est très fourni. Nombreux sont les fabricants qui souhaiteraient en profiter mais il faut admettre qu'il est largement dominé par Apple et ses iPad. Lenovo rêve cependant d'une plus grosse part du gâteau avec sa Tab P11 Pro.

En ce qui concerne les tablettes, il ne fait aucun doute que l’iPad d’Apple mène le bal. Saison après saison, les chiffres sont impressionnants. Cela étant dit, si vous n’avez pas envie de plonger dans l’écosystème de la firme de Cupertino, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Lenovo vient d’annoncer un tout nouveau modèle de tablette qui pourrait être très alléchant pour les utilisateurs d’Android.

Lenovo dévoile sa tablette Tab P11 Pro

Le modèle en question est baptisé Lenovo Tab P11 Pro. Vendue à partir de 499$, cette tablette est une alternative tout à fait décente à l’Apple iPad Air, et ce avec des spécifications techniques très attirantes. Par exemple, l’appareil offre un écran de 11,5 pouces, ce qui le rapproche davantage de la taille de l’écran de l’iPad Pro, mais il s’agit en plus d’une dalle OLED, pour des couleurs plus riches et plus saturées, parfait pour jouer aux jeux vidéo et/ou regarder des vidéos. La Lenovo Tab P11 Pro dispose aussi de haut-parleurs JBL Dolby Atmos. Voilà qui est très prometteur, sur le papier tout du moins.

Une alternative intéressante à l’iPad Air d’Apple

Cela étant dit, sous le capot, la tablette ne propose pas des composants très haut de gamme. On retrouve ainsi un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, le même que celui qui est intégré dans le Google Pixel 4a. L’appareil dispose aussi de 4 ou 6 Go de RAM et d’une grosse batterie de 8 600 mAh qui, selon Lenovo, permettrait d’atteindre une autonomie de 15 heures. Pas mal, non ?

Cette nouvelle tablette Lenovo disposera aussi son lot d’accessoires optionnels. Parmi ceux-ci, on citera par exemple un clavier détachable et un stylet, parfaits pour celles et ceux qui chercheraient un remplaçant potentiel à un ordinateur portable. Le pack complet vous coûtera 599,99$.

En France, la Lenovo Tab P11 Pro sera disponible à partir de 679,90€ d’ici la fin d’année 2020.