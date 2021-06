Lenovo travaillerait sur un réveil intelligent avec recharge sans fil

Lenovo travaillerait sur un réveil intelligent, avec écran, haut-parleurs et Google Assistant. Un dock pour la recharge sans fil serait aussi de la partie, bien qu'optionnel.

Lenovo est un fabricant de matériel électronique très présent sur le marché des accessoires. Et la marque entend bien diversifier son catalogue. Après les enceintes connectées, les smart display et autres appareils dopés aux assistants numériques vocaux, Lenovo travaillerait sur un réveil intelligent, avec écran et assistant numérique vocal.

Lenovo plancherait sur un nouveau réveil intelligent

Il y a deux ans, Lenovo dévoilait un réveil intelligent. Par rapport à un réveil traditionnel, celui-ci était intelligent, avec un écran et des haut-parleurs. Ainsi au lieu de n’agir que comme un réveil, il pouvait aussi faire office d’enceinte connectée et se laisser contrôler via Google Assistant.

Avec un dock (optionnel) pour la recharge sans fil

C’était là une première porte d’entrée dans le monde de la domotique pour celles et ceux qui voulaient se lancer à moindre frais. Aujourd’hui, l’on apprend que la marque préparerait un nouveau modèle. Selon Droid-Life, un dossier aurait été récemment déposé à la FCC, décrivant justement un appareil plus évolué, un réveil intelligent deuxième génération. Celui-ci disposerait même d’un dock de recharge sans fil qui permettrait de recharger un smartphone.

Avant que vous ne commenciez à vous emballer, sachez que selon le dossier déposé à la FCC, ce dock sans fil pourrait être vendu séparément, un accessoire purement optionnel donc. Si vous l’achetiez, celui-ci serait à brancher au réveil, pour profiter de la recharge sans fil. Il conviendra par ailleurs de préciser que la recharge en question serait limitée à 5 W, plutôt faible donc, mais si c’est pour laisser un smartphone la nuit, ce pourrait être suffisant.

Pour l’heure, aucune information quant à une éventuelle date de disponibilité pour ce réveil intelligent nouvelle génération selon Lenovo mais si vous avez aimé la première version, ou simplement l’idée d’un tel appareil, vous pourriez être intéressé(e).