Lenovo travaille sur un ordinateur portable avec un écran secondaire pour dessiner

Lenovo travaille sur un ordinateur portable doté d'un écran secondaire juste à côté du clavier. Le Lenovo ThinkBook Plus 17 pouces pourrait plaire aux créateurs de contenu.

Les ordinateurs portables n’ont pas franchement évolué dans leur forme globale depuis de très longues années. Une partie intégrant le clavier et les composants principaux, l’autre pour l’écran et entre les deux, une charnière plus ou moins évoluée. C’est à peu près tout. Il y a pourtant de la place pour aller plus loin. Lenovo travaille par exemple sur un ordinateur portable disposant d’un petit écran secondaire à côté du clavier.

D’ordinaire, les ordinateurs portables peuvent être utilisés par tout le monde quelle que soit leur profession. Parfois, certains fabricants créer des appareils pour des utilisations spécifiques. Et l’on imagine tout à fait que c’est le cas ici avec l’appareil Lenovo ThinkBook Plus 17 pouces.

Via un post sur Twitter, ci-dessous, la leakster bien connu Evan Blass a partagé un rendu de la future machine. D’après l’image intégrée au tweet, il s’agirait d’un ordinateur portable très intéressant signé Lenovo dans la mesure où celui-ci disposerait d’un écran secondaire placé juste à côté du clavier. Un clavier viendrait parfaire l’utilisation de cet écran, l’utilisateur pouvant très certainement dessiner dessus.

Le Lenovo ThinkBook Plus 17 pouces pourrait plaire aux créateurs de contenu

Étant donné l’orientation de l’écran sur un ordinateur portable, il est souvent difficile de dessiner avec un tel angle. Disposer d’un tel écran secondaire placé juste à côté du clavier, à plat, semble en effet bien plus pratique. Qui plus est, cet écran pourrait aussi servir aux professionnels de la photo ou de la vidéo pour agir sur les fichiers, zoomer, faire des retouches fines, etc.

Cela peut cependant sembler quelque peu excessif, mais, dans le même temps, on ne peut qu’applaudir Lenovo pour avoir mis au point un tel design, quelque chose que nous n’avons pas encore eu l’occasion de voir. Nul ne sait à l’heure actuelle quand cette machine sera commercialisée, mais nous ne sommes qu’à quelques mois désormais du lancement de la grand-messe de l’électronique, le CES 2022. Peut-être en saurons-nous davantage d’ici là.