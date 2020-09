Lenovo Legion Slim 7i, un PC portable gaming de 1,8 kg seulement

Les ordinateurs portables dédiés au jeu vidéo sont souvent des machines très imposantes, avec grand écran, GPU dédié, système de refroidissement. Des machines qui pèsent lourd. Le Lenovo Legion Slim 7i n'affiche que 1,8 kg sur la balance.

Quand on pense aux ordinateurs portables gaming, on pense presque immédiatement à des machines énormes, massives et lourdes. Ce qui est assez logique, finalement, face à toutes les fonctionnalités que l’on attend d’un ordinateur dédié au jeu vidéo. Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Il est possible de réaliser des choses assez impressionnantes. Pour celles et ceux qui rechercheraient un portable gaming qui ne leur casse pas le dos, sachez que le Lenovo Legion Slim 7i pourrait être parfait.

Le Lenovo Slim 7i, un PC portable gaming de 1,8 kg

Selon Lenovo, le Legion Slim 7i affiche le petit poids de 1,8 kg sur la balance. Ce qui est, il faut le reconnaître, plutôt très léger sur le marché des ordinateurs portables gaming. Lenovo affirme que ce poids a pu être atteint grâce, notamment, à un tout nouveau système de refroidissement baptisé Lenovo Legion Coldfront 2.0. Si l’on en croit le constructeur, l’arrivée d’air dans la machine a pu être augmentée de 31%, permettant un refroidissement naturel bien plus efficace, sans ajouter de poids.

Le Lenovo Legion Slim 7i embarque aussi une batterie capable de tenir quelque 7,75 heures. Et avec la fontionnalité Rapid Charge Pro, la recharge ne prend pas trop longtemps. Parmi les autres fonctionnalités remarquables, on citera notamment la sortie son Dolby Atmos, le lecteur d’empreinte digitale et un obturateur physique sur la webcam pour protéger votre vie privée.

Avec des spécifications très intéressantes

En ce qui concerne les spécifications techniques, le Legion Slim 7i est équipé d’un écran de 15,6 pouces, 4K en option, jusqu’à 2 To de SSD NVMe PCIe, jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 3 200 MHz et peut être configuré pour accueillir un puissant Intel Core i9-10980HK avec un GPU NVIDIA RTX 2060 Max-Q.

Ce Lenovo Legion Slim 7i sera commercialisé pour les fêtes de fin d’année à partir de 1 329$.