Lenovo Legion Phone Duel 2 : pour des performances toujours accrues

Le marché du mobile est très segmenté. De l'entrée de gamme au très haut de gamme, avec des fonctionnalités ultra perfectionnées. Il y a aussi notamment un segment dédié aux gamers, avec des fonctions particulières. En voici un nouveau modèle.

Lenovo vient d’annoncer le Legion Phone Duel 2, la deuxième génération de smartphone spécialement conçu pour les gaming. Nous avions eu l’occasion de vous présenter le Legion Phone Duel premier du nom et nous avions été assez surpris de ses innovations, ses performances et son tarif. Qu’en est-il de ce nouveau modèle ?

Lenovo officialise son Legion Phone Duel 2, taillé pour le gaming intensif

Le Legion Phone Duel 2 est une évolution par rapport à la version de l’année dernière plutôt qu’une révolution mais l’appareil s’améliorer sur des points clef qui viennent impacter directement l’expérience de jeu.

La fonctionnalité la plus importante pour un smartphone dédié au gaming, ce sont les performances. Et plus importants, les performances qui peuvent durent dans le temps. Sans même parler de benchmarks quelconques, l’appareil doit pouvoir encaisser des sessions de 30, 45, 60 voire 120 minutes avec des jeux parmi les plus exigeants sans surchauffer.

Avec des caractéristiques très intéressantes et un tarif assez contenu

Pour gérer ces situations extrêmes, Lenovo utilise deux petits ventilateurs reliés à des dissipateurs thermiques en cuivre et des chambres à vapeur pour dissiper la chaleur bien plus rapidement que n’importe quel smartphone conventionnel.

Et pour ce faire, Lenovo a pensé et conçu un système d’entrée/sortie à l’intérieur de la protubérance hébergeant la caméra, laquelle devient pour le coup très proéminente mais sert désormais deux fonctions. Une bonne idée.

Pour atteindre une vitesse de rendu maximum, on retrouve dans ce Legion Phone Duel 2 une puce Qualcomm Snapdragon 888 utilisée à son plein potentiel. Celle-ci offre des performances de haute volée, et Qualcomm lui a notamment intégré de nombreuses fonctionnalités justement dédiées au gaming qui n’attendent que d’être découvertes.

Cette version 2 reprend pour le reste un certain nombre de caractéristiques de son prédécesseur : caméra frontale très performante, design qui prend tout son intérêt en mode paysage, système dual-charge rapide, écran 144 Hz, et bien davantage.

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 arrivera dans un premier temps en Chine dans le courant du mois, sous la dénomination Legion Phone 2 Pro. En Europe, une version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera proposée à 799 € tandis qu’une version 16 Go RAM et 512 Go de stockage sera vendue 999 €.