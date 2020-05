Lenovo lancera très bientôt ses Smart Frame sur Indiegogo

Les cadres numériques existent depuis longtemps. Ils sont même relativement passés de mode ces dernières années. Mais ils pourraient revenir dans une version plus moderne, plus évolutive et plus design que jamais. Exemple avec le Lenovo Smart Frame.

Le concept même de cadre photo numérique n’est pas nouveau. Au CES 2020 en Janvier dernier, Lenovo dévoilait officiellement le Smart Frame. Et il faut bien reconnaître que cet accessoire est l’un des modèles les plus design que l’on ait pu voir à ce jour. À en juger par les images marketing, le Lenovo Smart Frame pourrait tout à fait passer pour une cadre classique avec un agrandissement de votre photo préférée. Malheureusement, peu de détails avaient été communiqués à ce moment-là.

Le cadre numérique Lenovo Smart Frame arrive bientôt sur Indiegogo

Aujourd’hui, Lenovo révèle sur son site que le Smart Frame sera lancé très bientôt sur Indiegogo. Les clients intéressés par ce cadre numérique nouvelle génération pourront réserver le leur à un tarif très avantageux. En effet, la marque indique que les backers pourront obtenir leur Smart Frame avec 50% de réduction sur le tarif public. Aucune information cependant concernant la date de lancement de cette campagne Indiegogo.

De quoi personnaliser votre intérieur avec style

Toujours est-il que si vous êtes intéressé(e), vous n’hésiterez pas longtemps à réserver votre Smart Frame via la campagne de financement participatif pour ne le payer que 199$, contre les 399$ qui seront demandés par la suite. Ces 50% représentent le maximum de la réduction possible, comme l’annonce Lenovo. Dans les faits, il y a fort à parier que ce tarif exceptionnel soit réservé aux premiers arrivés, et ce dans un nombre très limité. On imagine cependant tout à fait que d’autres offres promotionnelles moindres seront disponibles. À noter, la marque précisait aussi que ce lancement sur Indiegogo n’est pas dû à un quelconque délai dans la sortie du produit. Le Smart Frame est toujours prévu pour Août 2020. C’est simplement que, en passant par une campagne Indiegogo, Lenovo pourra récolter les retours des intéressés quant au design, aux fonctionnalités et à d’éventuelles nouvelles idées.