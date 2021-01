La réalité augmentée intéresse certains géants de la tech. C'est le cas d'Apple, comme chacun le sait. Lenovo est aussi dans ce camp, la marque dévoile aujourd'hui une paire de lunettes.

Lenovo a décidé de plonger davantage dans les applications de la réalité augmentée avec ses lunettes ThinkReality A3. Ces lunettes sont assez particulières dans la mesure où elles ciblent les professionnels nomades, selon Lenovo. Il faut dire que les usages de cette technologie pour l’industrie et les professionnels sont divers et variés et cette tendance devrait se poursuivre, à court-terme tout du moins.

Lenovo dévoile ses lunettes de réalité augmentée ThinkReality A3

Pour que la réalité augmentée se démocratise, il faudra qu’elle soit plus abordable, qu’elle ne se fasse pas remarquer et qu’elle offre une autonomie semblable à celle de nos smartphones. Ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Dans le monde professionnel où seule compte la productivité, la taille, le poids, et finalement le tarif, ne sont pas vraiment importants si cela permet d’être plus efficace.

Et c’est précisément sur ce point que les Lenovo ThinkReality A3 peuvent faire la différence. Une fois reliées à un ordinateur Windows, elles ont pour objectif de remplacer les écrans physiques par des écrans virtuels, et ce jusqu’à 5 ! Ces lunettes sont plus imposantes que des lunettes traditionnelles mais bien plus confortables, semble-t-il, qu’un casque.

Pour simuler jusqu’à 5 écrans d’un PC Windows

Les lunettes ThinkReality A3 “Industrial Edition” se connecte à un appareil Android via le logiciel Motorola ThinkReality. Cette configuration permet de réaliser un certain nombre d’actions sans les mains avec, potentiellement, des communications audio/vidéo complètes avec une équipe de support. Il s’agit là de l’un des usages les plus populaires actuellement dans l’industrie pour la réalité augmentée.

Les lunettes ThinkReality A3 sont propulsée par la plate-forme Qualcomm Snapdragon XR1 (pour eXtended Reality) et disposent de plusieurs caméras pour les communications vidéo et scanner leur environnement en 3D. Qualcomm a fait la démonstration de sa plate-forme Snapdragon XR2 en février 2020. Les produits qui en profitent, comme le casque Oculus Quest 2, commencent à arriver sur le marché. Il ne serait pas surprenant de voir Lenovo procéder à cette mise à jour sur ses lunettes.

La question sera de savoir si la qualité d’image sur ces écrans virtuels sera suffisamment élevée. Il faudra attendre de pouvoir tester ces lunettes pour juger. Une chose est sûre, le marché commence à s’organiser sur ce segment mais rares sont ceux, actuellement, à proposer un produit comme ces ThinkReality A3. Pour l’heure, aucune information concernant leur tarif. Espérons que Lenovo parviendra à les rendre attractives. À suivre !