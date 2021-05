Lenovo dévoile Go, une nouvelle gamme d’accessoires pour le travail hybride

Lenovo dévoile aujourd'hui de nouveaux accessoires dans sa gamme Go, des accessoires permettant d'en faire davantage avec son ordinateur au bureau.

Un ordinateur permet déjà d’accomplir énormément d’opérations dans un encombrement très réduit, mais pour aller plus loin, pour être plus productif, il convient de lui adjoindre un certain nombre d’accessoires. Certains sont presque indispensables. Plusieurs marques proposent ce genre de produits. Lenovo dévoile aujourd’hui les premiers accessoires de sa toute jeune gamme Go.

Lenovo dévoile les premiers accessoires de sa gamme Go

Les fabricants d’accessoires pour ordinateur ne manquent pas mais il semblerait que Lenovo souhaite aussi profiter de ce gros gâteau. L’entreprise avait tout récemment annoncé la marque Lenovo Go, pour des accessoires PC pensés et conçus pour ce que la société appelle “les collaborateurs hybrides”.

Pour une meilleure expérience encore du travail hybride

Selon le communiqué de Lenovo, “alors que de plus en plus d’entreprises adoptent des politiques de travail à distance, l’attention se tourne vers la technologie, celle-ci doit permettre une collaboration efficace, booster les performances et la productivité individuelles, et maximiser l’engagement et la motivation. Lenovo Go a pour objectif de fournir les outils complémentaires pour faire le lien entre le bureau, la maison et les trajets, et transformer ainsi une bonne expérience en super expérience.”

Parmi les premiers produits à rejoindre le catalogue, on retrouve une batterie USB-C pour portable et une souris sans fil multi-appareil. La batterie dispose d’une capacité de 20 000 mAh, avec une sortie de 65 W, ce qui devrait permettre de recharger votre ordinateur portable complètement au moins une fois. La souris, quant à elle, est totalement sans fil, dans le sens où elle fonctionne et se recharge sans fil. Et pour ce faire, elle aura besoin d’un chargeur compatible Qi. Autrement dit, si vous en avez déjà un chez vous, vous pourrez l’utiliser pour recharger la souris.

Ces deux accessoires devraient être disponibles dans le courant du mois de juin. La batterie Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank sera proposée au tarif public de 89,99 $ tandis que la souris Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse coûtera 59,99$.