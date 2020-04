Lenovo dévoile de nouveaux ordinateurs portables Legion pour le jeu vidéo

Les amateurs de jeux vidéo peuvent aussi jouer dans de très bonnes conditions avec un ordinateur portable. On trouve aujourd'hui de nombreux modèles ultra-performants dédiés au gaming. Aujourd'hui, Lenovo dévoile de nouvelles références dans sa gamme Legion.

Lenovo vient d’annoncer de nouvelles références dans sa gamme d’ordinateurs portables gaming Legion. Il s’agit des Legion 7 (en photo ci-dessus) et Legion 5i et 5. Les deux premiers sont équipés d’un processeur Intel Série H de 10ème génération tandis que le Legion 5 propose une alternative avec une puce AMD. Voici ce que ces trois machines ont dans le ventre.

Lenovo dévoile de nouveaux ordinateurs portables gaming

Le Lenovo Legion 7 frappe fort avec un GPU GeForce RTX 2080 Super Max-Q, un processeur Intel 10th Gen i9 H-Series, un écran 1 080p à 240 Hz et un batterie de 80 Wh compatible avec la charge rapide. Voilà qui devrait permettre d’obtenir un bon score dans les benchmarks et faire tourner la majorité des jeux dans de très bonnes conditions. Le clavier TrueStrike Keyboard, quant à lui, propose un système anti-ghosting et des touches flèches plus larges que la normale. Les switches semblent aussi particulièrement intéressants, pour une frappe plus “tactile” que sur les claviers de portable conventionnels. Le design, quant à lui, est très propre, il devrait plaire aux joueurs comme aux créatifs, celles et ceux qui ont souvent besoin de beaucoup de puissance. Le Lenovo Legion 7 est vendu à partir 1 599,99$.

Les Lenovo Legion 7, 5i et 5

Les acheteurs intéressés par une configuration moins puissante ont le choix dans la gamme Legion 5. Le Legion 5i offre un CPU Intel 10th Gen H-Series couplé à un GPU GeForce RTX 2060 avec un écran 15 pouces 1080p à 240Hz ou 17 pouces à 144Hz tandis que le Lenovo Legion 5 propose un CPU AMD Ryzen 4000 H-Series avec un GPU GeForce GTX 1650 Ti. L’écran fait 15 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ainsi, avec ses Legion 5, Lenovo semble avoir trouvé là un bon moyen d’étoffer son offre gaming avec des configurations très intéressantes pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une configuration plus abordable. Comptez 829,99$ pour le Legion 5i 15 pouces et 1 129,99$ pour le 17 pouces. Le Lenovo Legion 5, lui, est vendu 849,99$.