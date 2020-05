L’enceinte Bluetooth B&O Beosound A1 (2ème Génération) avec Alexa est officielle

Bang & Olufsen est une marque bien connue des audiophiles et des amateurs de design épuré. Ces dernières années, la marque a aussi investi le marché des enceintes portables. Aujourd'hui, elle dévoile la deuxième génération de son enceinte Beosound A1.

Les enceintes Bang & Olufsen sont bien connues, pour leur design, leur qualité et leur tarif élevé aussi. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle enceinte Bluetooth et que vous aimez ce que propose la marque, vous pourriez être intéressé(e) par la nouvelle version de l’emblématique Beosound A1. La première génération fut commercialisée en 2016. Elle revient aujourd’hui avec un certain nombre d’améliorations.

Bang & Olufsen dévoile son enceinte Beosound A1 de deuxième génération

Tout d’abord, il faut savoir que le principal argument de cette enceinte B&O Beosound A1 (2ème génération) est très certainement l’intégration de l’assistant vocal Amazon Alexa. Selon la marque, il s’agit même là de la toute première enceinte Bluetooth du monde à en bénéficier. Les enceintes avec Alexa ne sont pas nouvelles, mais cette nouvelle version de la A1 est alimentée par une batterie là où les modèles existants doivent être reliées au secteur.

avec l’assistant Amazon Alexa intégré

Le fonctionnement est assez simple. Tout passe par l’appairage Bluetooth avec un appareil qui lui dispose d’une connexion à Internet et des services Alexa via WiFi. Autrement dit, dans la plupart des cas, il s’agira de votre smartphone. Ceux-ci devront rester à portée de Bluetooth pour que cela fonctionne. L’enceinte dispose en outre d’un microphone capable de détecter votre voix jusqu’à 5 m. Parmi les autres changements apportés à cette deuxième génération, on citera notamment l’autonomie améliorée, un nouveau design plus épuré et résistant à l’eau ainsi que des drivers encore optimisés. Si vous êtes intéressé(e), sachez que l’enceinte B&O Beosound A1 est vendue au tarif de 250€. Directement sur le site de la marque.