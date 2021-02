L’enceinte Bang & Olufsen Beosound Level s’intègrera parfaitement dans votre intérieur

Bang & Olufsen est un grand nom de la HiFi et plus particulièrement du segment haut de gamme. La marque propose régulièrement de nouveaux produits audio. En voici un nouveau, le Beosound Level.

Bang & Olufsen est une marque qui a créé sa réputation autour de la qualité et du design. Si le premier aspect peut aujourd’hui être encore très perfectible selon certains, il faut admettre que le design est toujours très abouti, très moderne, souvent très loin de la fonction première qu’est l’enceinte audio. De quoi intégrer facilement un produit dans un intérieur. Et la nouvelle référence Beosound Level va clairement dans ce sens.

Voici la nouvelle enceinte sans fil Bang & Olufsen Beosound Level

Les produits audio Bang & Olufsen ne ressemblent jamais, ou presque, à ce pour quoi ils sont conçus à l’origine. Ce qui est l’un des aspects du design en général. Et ceci est une solution parfaite pour les gens qui prêtent une grande attention à l’aménagement et la décoration de l’intérieur. Pour celles et ceux qui veulent des appareils électroniques qui se fassent toujours très discrets, voire invisibles. La Beosound Level est clairement de cette catégorie.

Un design moderne, épuré, discret

Bang & Olufsen vient tout juste de dévoiler cette nouvelle référence dans son catalogue d’enceintes sans fil. Au premier regard, la Beosound Level est plate. On pourrait penser avoir un carreau ou un dessous de plat sous les yeux. Et c’est précisément pour cette raison que l’appareil est facile à intégrer dans un salon ou une chambre. C’est un objet de décoration en lui-même.

En ce qui concerne la partie audio, il faut savoir que l’enceinte en elle-même est intégrée dans un châssis en aluminium sablé et dispose de cinq drivers. L’ensemble est aussi certifié IP54, ce qui la protège de la poussière et d’une petite goutte d’eau ici ou là (sans plus). Selon le fabricant, sa batterie lui confère une autonomie de 16 hures. Autrement dit, vous devriez pouvoir en profiter plusieurs jours durant – pas non stop, évidemment – avant de devoir la recharger.

Les boutons de contrôles sont intégrés das le châssis en lui-même, pour rester le plus discret possible et ne pas venir gâcher le design global. Et bien évidemment, dans la mesure où il s’agit d’un produit Bang & Olufsen, le tarif reste très élevé. Cette enceinte Bang & Olufsen Beosound Level est proposé à 1 249 € dans sa finition Natural. Comptez 1 499 € pour la version Gold Tone. Disponible notamment sur le site Bang & Olufsen.