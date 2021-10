Leitners Ad Maiora, une smartwatch hybride du plus bel effet

La smartwatch Leitners Ad Maiora est une création hybride très réussie. De quoi gagner le public non satisfait du look des smartwatches actuelles ?

Si les smartwatches sont aujourd’hui très populaires, il faut admettre qu’elles ratent une grande part de leur public dans la mesure où elles ne restent que “simples” appareils électroniques. Une montre, c’est bien plus que cela. C’est un mouvement mécanique de très haute précision, des matériaux nobles, un style souvent unique. Les smartwatches hybrides sont encore trop peu nombreuses. La montre Leitners Ad Maiora pourrait faire des émules.

La smartwatch Leitners Ad Maiora est une création hybride très réussie

Le problème avec la plupart des smartwatches actuelles, c’est qu’elles n’ont rien à voir, ou si peu, avec une montre conventionnelle. Pour nombre de personnes, c’est important parce qu’il est difficile d’associer une smartwatch avec une tenue sophistiquée. Si vous cherchez une smartwatch qui puisse se faire passer pour une montre traditionnelle, alors la marque Leitners basée en République tchèque pourrait avoir quelque chose pour vous.

De quoi gagner le public non satisfait du look des smartwatches actuelles ?

L’entreprise annonce le lancement prochain de sa création Ad Maiora, une montre hybride qui combine le mouvement d’une montre analogique traditionnelle et qui dispose de sa batterie de capteurs pour rendre la montre connectée, et relativement intelligente. On retrouve ainsi tout ce qu’il faut pour suivre votre rythme cardiaque, votre activité, visualiser vos notifications et autre.

Cela étant dit, au premier regard, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, on dirait une montre tout à fait conventionnelle. Son mouvement automatique Miyota 9039 est parfaitement intégré autour de l’électronique nécessaire. La marque a aussi intégré un écran e-ink dans le cadran de la montre pour afficher les informations comme les notifications.

L’utilisation de la technologie e-ink offre l’avantage de consommer très peu tout en pouvant s’intégrer facilement dans le cadran. Il faut en tous les cas reconnaître que le design général est très réussi. Cette montre Leitners Ad Maiora pourrait plaire à celles et ceux qui cherchent une montre d’aspect traditionnel sans passer à côté des fonctionnalités hi-tech d’une smartwatch.