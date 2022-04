LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, revivez les films dans un monde de briques

Les neuf films Star Wars de la Saga Skywalker sont réunis dans la meilleure expérience LEGO.

Le studio britannique TT Games souhaite rassembler les fans de la première heure du célèbre space opera de Disney autant que les néophytes avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Cette nouvelle adaptation vidéoludique se présente ainsi comme l’expérience jeu vidéo LEGO la plus riche, la plus variée et la plus ambitieuse jamais créée. Outre la reconstitution des neuf films de la Saga Skywalker, elle propose un contenu est ultra varié avec des combats de vaisseaux spatiaux, des combats au sabre laser ou au blaster, des séquences d’exploration et de plateforme, des batailles à grande échelle ou encore des scènes d’évasion en solitaire.

Bad? Yes. Sinister? Mostly. Super cool looking? Always. The Dark Side will tempt you in less than two weeks! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/jwxKz1nQu5 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) March 25, 2022

Pour jouer en famille et transmettre à ses enfants sa passion de Star Wars, le mode deux joueurs en coopération de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker permet aux apprentis Jedi de partager leur aventure. A noter qu’un mode marmonnements remplace les paroles des dialogues par… des marmonnements dans le plus pur esprit de la marque LEGO.

Dans les coulisses du développement de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Avec plus de 300 personnages issus de la saga, les joueurs auront du mal à n’en choisir qu’un.