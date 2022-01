LEGO Star Wars : La Saga Skywalker retrouve une date de sortie après plusieurs mois d’attente

Dans la plus pure tradition LEGO par TT Games, les joueurs revivront l'histoire épique des neuf films Star Wars de la saga Skywalker.

Warner Bros Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games annoncent que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera l’adaptation vidéoludique LEGO Star Wars la plus grande et époustouflante à ce jour. Si les joueurs pourront choisir de débuter l’aventure par la trilogie de leur choix, ils seront libres d’explorer la carte de la galaxie comme il le désire pour découvrir des quêtes et des énigmes, mais également débloquer de nouvelles fonctionnalités et des capacités améliorées pour toute une série de classes de personnages (Jedi, Héros, Côté obscur, Vilain, Pilleur, Vaurien, Chasseur de primes, Droïde astromécano et Droïde de protocole) via les briques Kyber.

Un trailer pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Pendant les voyages dans l’espace, les joueurs peuvent se livrer à des combats spatiaux héroïques contre des vaisseaux ennemis, en pilotant des véhicules légendaires comme le Millennium Falcon, les chasseurs TIE impériaux, les X-wings de la Rébellion, et bien d’autres. Sur Terre, de nouvelles commandes et mécanismes de blaster permettent de viser avec précision et de se mettre à couvert pour planifier une attaque stratégique ou utiliser les compétences d’un Jedi en brandissant un sabre laser et en utilisant la puissance de la Force.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera disponible le 5 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Inclus dès le lancement, le mode Marmonnements permet de remplacer toutes les voix par… des marmonnements.