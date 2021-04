LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ne sortira pas au printemps 2021

Alors que le développement semble se compliquer, la compilation LEGO qui couvre les principaux films de la saga Star Wars est encore reportée et cette fois-ci à une date de sortie inconnue.

Comme Hogwarts Legacy, Gotham Knight et Suicide Squad : Kill the Justice League, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker devrait finalement attendre l’année prochaine pour se laisser approcher par les fans de la licence. Révélée à l’E3 2019, la nouvelle adaptation vidéoludique du studio britannique TT Games consacrée aux films de la saga Skywalker devait être disponible avant cet été sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, mais les plans ont finalement changé : “Nous faisons notre maximum pour que le nouveau LEGO Star Wars soit le meilleur des jeux vidéo LEGO. Nous allons avoir besoin de plus de temps pour le faire, et nous ne serons pas en mesure de délivrer le jeu dans les temps. La nouvelle date de sortie vous sera révélée dès que possible.”

Des aventures inoubliables à travers les films Star Wars avec l’humour emblématique de LEGO

Avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, les joueurs pourront revivre ou faire découvrir l’univers du space opera, à travers une expérience ultime accessible aux plus jeunes comme aux plus grands. En plongeant au cœur de cette immense saga, il sera possible d’affronter les forces du mal ou de rejoindre le côté obscur. Ce titre comportera environ 800 personnages uniques dont 300 jouables. Il sera possible de compléter près de 500 quêtes et activités annexes dans un monde ouvert reposant sur un tout nouveau moteur graphique. Au total, il y aura 23 planètes et lunes incluses dans le jeu, ce qui donnera accès à 28 lieux différents que les joueurs pourront explorer.