LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est attendu pour 2022

La saga Skywalker de Star Wars se voit totalement réimaginer avec l'humour décalé de LEGO.

TT Games va permettre aux fans de la licence de Disney d’explorer la galaxie LEGO Star Wars comme jamais auparavant et revivre les aventures des neuf films à bord du Faucon Millenium avec leurs personnages préférés tels que Luke, Rey, Obi-Wan, Finn, BB-8 et bien d’autres héros. En plus de découvrir de nouvelles façons de combattre avec des sabres laser, des blasters et l’enchaînement de différentes attaques, ils pourront combattre les chasseurs TIE du Premier Ordre à bord des X-Wings de la Résistance et même faire du pod-tracking sur Tatooine afin de divertir les Hutts. Les plus célèbres véhicules spatiaux et terrestres seront accessibles afin de se déplacer sur la lune de la géante gazeuse Ajara, située dans le secteur Cademimu des Territoires de la Bordure Extérieure, à Coruscant, capitale de la République puis de l’Empire, siège du gouvernement et foyer des Jedi, Naboo, la planète située dans la Bordure Médiane, dans le secteur Chommell ou encore Géonosis qui abrite la Confédération des systèmes indépendants.

Un trailer pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Malgré de multiples reports, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est désormais planifié pour le printemps 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.