LEGO prend ses distances avec Activision-Blizzard

La sortie du nouveau set LEGO Overwatch 2 est repoussée pour une durée indéterminée.

Si Activision-Blizzard travaille depuis plus de trois ans avec le groupe LEGO pour proposer divers produits autour de la licence Overwatch, le deuxième opus du FPS multijoueur devait également être à l’honneur avec un Titan de plus de 900 pièces affrontant les personnages Tracer et Mei. Finalement, cela ne sera pas le cas car l’éditeur américain est actuellement dans la tourmente : “Nous réexaminons actuellement notre partenariat avec Activision-Blizzard, compte tenu des préoccupations relatives aux progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d’un environnement diversifié et inclusif. Pendant que nous terminons l’examen, nous allons mettre en pause la sortie d’un nouveau set LEGO Overwatch 2 qui devait être mis en vente le 1er février prochain.”

LEGO Overwatch 2 Titan (76980), le set en images

Annoncé lors de l’événement BlizzCon 2019, Overwatch 2 (nouveau moteur graphique, nouveau sound design, fusion avec le premier jeu, nouveaux héros, nouvelles cartes, nouveaux modes, nouvelles apparences, nouvelles compétences) devait arriver dans le courant de l’année sur PC et consoles, mais un report pour 2023 a été officialisé par Blizzard Entertainment en novembre dernier alors que plusieurs membres de l’équipe de développement démissionnaient, dont l’emblématique Jeff Kaplan.