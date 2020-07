LEGO Nintendo Entertainment System : une console en briques à 230 euros pour “raviver des moments nostalgiques”

Après les jouets interactifs Super Mario, Nintendo et LEGO annoncent la création d'une console NES en briques avec un poste de télévision inspiré des années 1980.

Compatible avec la gamme LEGO Super Mario, le kit de construction pour adultes LEGO Nintendo Entertainment System va permettre de donner vie à une version mécanique et jouable de la NES grâce aux célèbres briques danoises (2.646 pièces à assembler). La console sera aussi fournie avec une télévision rétro à construire (22,5 cm de haut, 23,5 cm de large et 16 cm de profondeur), affichant une figurine Mario en 2D 8-bit sur l’écran déroulant. La figurine réagira aux ennemis, aux obstacles et aux objets présents sur l’écran comme Mario le ferait dans le jeu vidéo iconique Super Mario.

Plus il y a de briques, plus c'est amusant ! LEGO Nintendo Entertainment System sera aussi disponible le jour de la sortie de #LEGOSuperMario le 01/08 ! pic.twitter.com/yXVHvqnxJh — Nintendo France (@NintendoFrance) July 14, 2020

La LEGO NES sera disponible exclusivement dans les magasins LEGO Retail Stores et LEGO.com à partir de début août prochain pour la modique somme de… 299,99 euros. En 2021, elle sera également disponible chez d’autres partenaires à travers le monde. En plus de cela, la gamme complète des jouets interactifs LEGO Super Mario sera également lancée en août 2020.

Un trailer pour la LEGO Nintendo Entertainment System

“ Super Mario à été un personnage chouchou du public dans le monde du gaming depuis plus de 30 ans“, explique Maarten Simons, le directeur créatif du set LEGO Nintendo Entertainment System. “ Beaucoup d’adultes se rappellent encore avec beaucoup d’émotion la première fois qu’ils ont vu Mario sauter à travers le petit écran, même si les graphismes étaient beaucoup plus simplistes qu’ils ne le sont actuellement. Avec le set LEGO Nintendo Entertainment System nous leur permettons de revivre pleinement cet instant de nostalgie en recréant une des consoles les plus appréciées de tout les temps. Avec ce set, ils pourront revoir le Mario de leur enfance et même partager l’expérience de jeux des années 80 avec leurs enfants. ”