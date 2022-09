Lego dévoile un set Razor Crest de The Mandalorian de 6 187 pièces

LEGO officialise un nouveau set Razor Crest. 6 187 pièces de plaisir pour les fans de Star Wars et The Mandalorian.

C’est l’une des marques de fabrique de Lego, si l’on peut dire, que de proposer des boîtes dans l’air du temps, lui permettant de travers les générations, pour le plus grand plaisir des amateurs de briques, jeunes ou moins jeunes. Star Wars est l’une des licences fortes du fabricant et voici qu’arrive aujourd’hui un nouveau set qui devrait plaire aux aficionados.

Lego vient en effet de lever le voile sur son dernier set Star Wars en date, et celui-ci sera du genre à vous occuper quelques jours durant. Il s’agit d’une version de 72 cm de long du Razor Crest de la série The Mandalorian de Disney+. Bien qu’il existe déjà une version de 1 000 pièces de ce vaisseau de Din Djarin, nous parlons ici d’une boîte à 6 187 pièces.

Le set, qui fait partie de la Star Wars Ultimate Collector Series, propose des moteurs amovibles, ainsi qu’un cockpit, une capsule d’urgence et une chambre de congélation carbonique qui fait la taille d’une minifigure. En parlant de minifigures, les fans pourront retrouver Grogu, le Mandalorien, Mythrol et Kuiil – lequel peut être placé sur un modèle de Blurrg à construire – inclus dans le set. Vous pouvez disposer les personnages sur un socle avec une plaque d’information.

Le vaisseau, une fois construit, fait tout de même 50 cm de large et 24 cm de haut, pour 72 cm de long, comme dit plus haut. Il en coûtera tout de même 600 $ aux fans intéressés. Les clients Lego VIP pourront mettre la mains sur ce set dès le 3 octobre. Les autres auront l’occasion de se l’offrir à partir du 7 octobre prochain sur le site Lego et en magasin.

La construction de ce Razor Crest pourra aider les fans de The Mandalorian à passer le temps avant le retour de la série. La troisième saison devrait arriver sur Disney+ en février 2023.

The cockpit, the escape pod, the carbon-freezing chamber, the engines… witness the power of the force as LEGO® bricks connect to create the Ultimate Collector Series version of The Razor Crest, ready for The Mandalorian and Grogu’s next mission. #LEGO #StarWars #LEGOStarWars pic.twitter.com/X2DTGPb8Dz

— LEGO (@LEGO_Group) September 26, 2022