LEGO Bricktales : une expérience architecturale vidéoludique avec des briques

Donnez vie à diverses créations dans un monde LEGO où chaque problème a une solution constructive.

Les joueurs seront amenés à voyager à travers cinq biomes différents à thème LEGO, comme le fin fond de la jungle, des déserts ensoleillés, des recoins de ville animés, un imposant château médiéval ainsi que les îles des Caraïbes tropicales, et utilisent un nouveau mécanisme intuitif de construction pour résoudre des puzzles et donner vie à leurs inventions. Des créations purement esthétiques, comme un stand de marché ou une boîte à musique, aux constructions fonctionnelles basées sur les lois de la physique, comme des grues ou des autogires, LEGO Bricktales offre une foule de défis et de quêtes pour tester l’imagination et les compétences de construction.

#LegoBricktales has just been announced at the #FutureGamesShow no platforms have been announced yet pic.twitter.com/jTtzzoxaci — LegoGamesNews 🎮 (@LegoGamesNews) March 24, 2022

L’aventure principale propose d’ailleurs de venir en aide à un grand-père pour reconstruire son parc d’attractions délabré : “Le maire menace de fermer son parc d’attractions adoré et de saisir les lieux si les réparations nécessaires pour le mettre aux normes ne sont pas faites. Avec l’aide de votre petit compagnon robot, vous pouvez remettre le parc d’attractions en état grâce à un dispositif mystérieux basé sur la technologie extraterrestre. Le dispositif s’alimente en cristaux de bonheur, que vous récoltez en rendant les gens heureux et en réglant leurs problèmes. Voyagez à travers le monde à l’aide d’un portail, aidez les gens et collectez leurs cristaux de bonheur.”

Un trailer pour LEGO Bricktales

LEGO Bricktales sortira dans le courant de l’année.

“Après plus de deux ans, il est incroyable d’annoncer enfin ce sur quoi nous avons travaillé à huis clos. Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de collaborer avec la plus grande marque de jouets au monde“, a déclaré Dieter Schoeller, vice-président de l’édition chez Thunderful Group. “Avec LEGO Bricktales, nous nous sommes donné pour mission d’exploiter ce qui rend le jeu LEGO si spécial. Notre mécanique de construction intuitive brique par brique permet aux joueurs de s’engager avec les briques LEGO dans un jeu vidéo de la même manière que les jouets inspirent l’imagination et la créativité des gens depuis des décennies“. Tri Do Dinh, game designer chez Clockstone (Bridge Constructor Portal), a ajouté : “Tout le monde aime les briques LEGO, et nous ne faisons pas exception, donc nous ne pouvions pas être plus heureux d’avoir la chance de travailler sur un jeu vidéo LEGO. Nous espérons que vous apprécierez ce premier aperçu de LEGO Bricktales et que vous passerez un bon moment à plonger dans l’histoire du jeu, le mode bac à sable, les capacités à débloquer et bien plus encore.“