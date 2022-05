LEGO Brawls, un brawler multijoueur et familial avec des minifigurines personnalisables

L'univers des briques LEGO s'invite dans un Super Smash Bros-like.

En plus de proposer des niveaux inspirés des sets LEGO emblématiques, LEGO Brawls du studio américain Red Games offre une multitude d’options de personnalisation pour mélanger et associer les briques officielles LEGO afin de créer des figurines uniques avec des power-ups adaptés à différents styles de jeu et des armes variées allant d’une baguette à un canon à tartes en passant par une radio-cassette ou même des poings-fusée.

Grab a few controllers and be the last minifig standing amongst your friends in the Free-for-Brawl game mode, which now supports couch co-op style gameplay! https://t.co/p8cdLzWTjC pic.twitter.com/QCkzBAGKB4 — LEGO Brawls (@LEGOBrawlsGame) May 9, 2022

Les joueurs de LEGO Brawls peuvent affronter leurs amis, leur famille ou des inconnus en ligne grâce à une série de modes multijoueurs, de défis uniques et de conditions de victoire (localement jusqu’à huit joueurs sur les consoles Xbox et sur Switch, et jusqu’à quatre joueurs sur les consoles PlayStation).

Un trailer pour LEGO Brawls

Trois ans après sa sortie en exclusivité sur le service de jeux par abonnement Apple Arcade (iOS, macOS), LEGO Brawls sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch à la fin de l’été.