LEGO Atari Video Computer System : la recréation nostalgique d’une célèbre console

La version LEGO de l'emblématique Atari VCS 2600 est basée sur la révision à quatre commutateurs qui a fait ses débuts en 1980.

Du déballage à l’ajout de la dernière brique (2532 pièces), le kit de construction pour adultes LEGO Atari Video Computer System sera un événement unique en son genre. Les constructeurs de briques et les joueurs apprécieront de faire glisser la façade et de dévoiler une scène pop-up d’une salle de jeu des années 1980, ravivant les souvenirs des heures passées à essayer d’obtenir un score élevé. L’ensemble comprend également trois cartouches de jeux vidéo Atari emblématiques en format brique. Ces dernières peuvent être rangées dans un boîtier et transformées en versions miniatures des jeux. En outre, la console comprend un interrupteur permettant de sélectionner le format couleur ou noir et blanc en fonction de votre téléviseur.

“L’Atari 2600 a été l’un des cadeaux les plus mémorables que j’ai reçus quand j’étais enfant. Je me souviens avoir passé des heures et des heures devant la télévision, absolument stupéfait de pouvoir jouer à des jeux d’arcade dans ma propre maison. Il y avait tellement de titres légendaires, comme Asteroids, Adventure et Centipede“, explique Chris McVeigh, le directeur créatif du set Icons 10306 Atari Video Computer System. “C’est pourquoi cela a été une expérience incroyable de réunir deux icônes, Atari et LEGO, dans cet ensemble génial. Nous espérons que la construction de cette console classique vous ramènera à cette époque faste où une poignée de pixels signifiait un monde d’aventures.”

La LEGO Atari Video Computer System sera disponible dès le mois d’août prochain en exclusivité sur LEGO.com pour 239,99 euros.