Légendes Pokémon : Arceus, un long aperçu avec un focus sur les mécaniques de jeu

Le rythme des combats dans Légendes Pokémon : Arceus diffère totalement des autres opus de la série Pokémon.

Contrairement aux précédents jeux de Game Freak où les monstres de poche n’effectuaient généralement qu’une seule action par tour, Légendes Pokémon : Arceus mise exclusivement sur les stats des Pokémon ainsi que d’autres facteurs à découvrir pour déterminer le nombre d’actions que chaque créature peut exécuter, ainsi que l’ordre dans lequel il le fait. Cela peut ainsi donner lieu à des situations dans lesquelles un Pokémon peut recevoir plusieurs coups à la suite. L’aspect tactique est ainsi totalement remanié. En plus de choisir entre une série de coups sans retenue ou une attaque et une potion de soin, les capacités s’utilisent désormais de deux manières différentes :

Avec le Style Rapide, la vitesse d’action des capacités est accrue, ce qui permet à son utilisateur d’atteindre rapidement son prochain tour, en échange d’une baisse de puissance

Le Style Puissant permet de frapper fort grâce à l’accroissement de la puissance des capacités, au détriment de la vitesse d’action d’un Pokémon

Les combats Pokémon contre des “dresseurs” dans Légendes Pokémon : Arceus

Au sein de la région de Hisui, Pokémon et humains vivent encore séparément. Il est donc rare de voir des humains côtoyer des Pokémon et encore plus d’en voir combattre à leurs côtés. Cependant, il se trouve quelques personnes, comme certains Gardiens, qui ont tissé des liens si étroits avec des Pokémon qu’elles pourront vous provoquer en duel.

Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

La capture de Pokémon sauvages en quatre étapes