Légendes Pokémon : Arceus propose de devenir un membre du Corps des Chercheurs du Groupe Galaxie

L'aventure de Légendes Pokémon : Arceus prendra place à Hisui, la région de Sinnoh d'antan quand humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie.

Implanté dans Hisui, le village de Rusti-Cité sert de quartier général pour le Groupe Galaxie, dont les membres sont venus du monde entier pour étudier la région, en plus d’abriter un logis ainsi qu’un bon nombre d’établissements utiles comme l’Étal d’Échanges. Le Groupe Galaxie est divisé en plusieurs corps, dont le Corps des Soignants, le Corps de la Défense et le Corps des Chercheurs, qui se spécialise dans l’étude des Pokémon et de leur mode de vie, avec à sa tête le dirigeant Cormier (ancêtre du Professeur Sorbier de Pokémon Diamant et Pokémon Perle) et la cheffe Selena. L’homme clé de Légendes Pokémon : Arceus reste néanmoins le Professeur Lavande qui cherche à créer un Pokédex complet.

Le personnage Lucia (masculin ou féminin) sera celui qui aura la lourde tâche de rencontrer la totalité des espèces de Pokémon : “Après avoir reçu une mission ou une requête, il quitte le village pour aller étudier l’une des nombreuses zones de la région de Hisui. Une fois son exploration terminée, il rentre à la base pour préparer sa prochaine mission. Chaque fois que le Dresseur quitte Rusti-Cité pour partir en excursion, il marque un premier arrêt dans l’un des bivouacs servant d’avant-poste pour ses recherches. Ces bivouacs sont plus que de simples points de départ car on peut s’y reposer, restaurer la santé de ses Pokémon ou utiliser l’établi pour confectionner des objets. Si le joueur subit trop de dégâts, qu’ils soient dus à des Pokémon sauvages ou à des chutes depuis un lieu élevé, il ne peut pas poursuivre son exploration. En cas de danger, il doit tirer profit des bivouacs et tenter de mener à bien ses recherches.”

Les nouvelles créatures dans Légendes Pokémon : Arceus

Cerbyllin (Pokémon Maxi Corne – 1,8 m – 95,1 kg – Normal/Psy) : Dans la région de Hisui, Cerfrousse évolue en Cerbyllin. Il se sert des boules noires situées à la base de ses bois pour générer et libérer une puissante énergie physique pouvant déformer l’espace

Paragruel (Pokémon Poissigrand – 3,0 m – 110,0 kg – Eau/Spectre) : À Hisui, Bargantua évolue en Paragruel lorsqu’il revêt les âmes de ses camarades ayant péri en remontant les rudes courants des rivières de la région. Paragruel tire sa puissance des âmes qui le possèdent, ce qui lui permet de nager longtemps sans se fatiguer

Gueriaigle de Hisui (Pokémon Cri Guerrier – 1,7 m – 43,4 kg – Psy/Vol) : Furaiglon évolue en Gueriaigle de Hisui dans cette région. Gueriaigle de Hisui peut propager de puissantes ondes de choc en infusant ses terribles cris de guerre d’une énergie psychique. Il est également capable d’utiliser ses pouvoirs psychiques pour affûter son sixième sens et entrer dans une sorte de transe qui décuple ses aptitudes physiques

Caninos de Hisui (Pokémon Espion – 0,8 m – 22,7 kg – Feu/Roche) : Voici à quoi ressemblent les Caninos de la région de Hisui. Cette forme est dotée d’un pelage plus long et volumineux que celui des Caninos déjà connus. Les Caninos de Hisui sont des Pokémon très vigilants qu’on peut apercevoir patrouiller leur territoire en duo

Légendes Pokémon : Arceus sortira exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 28 janvier 2022. Pour tout achat du jeu en précommande sur le Nintendo eShop, obtenez une tenue inspirée de Caninos dans sa version Hisui.