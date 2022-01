L'EFF demande à Apple de pouvoir désactiver la 2G de l'iPhone, une mesure de sécurité qui pourrait avoir son importance.

À l’heure actuelle, un peu partout dans le monde, la 2G a soit été supprimée soit elle est en train de l’être. D’autant plus maintenant que les opérateurs sont de plus en plus nombreux à passer à la 5G. Aujourd’hui, l’Electronic Frontier Foundation (EFF) demande à Apple de suivre les pas de Google en incluant un interrupteur qui permettrait aux utilisateurs de désactiver la 2G sur leur téléphone.

Mais pourquoi donc quelqu’un désactiverait-il la 2G si les réseaux 2G sont déjà désactivés, comme c’est le cas aux États-Unis ? Principalement pour des raisons de sécurité, parce que la 2G n’est pas le plus sécurisé des réseaux et qu’elle peut facilement être détournée par des hackers. Autrement dit, les appareils qui s’y connecteraient pourraient voir leurs appels et leurs messages interceptés.

Une mesure de sécurité qui pourrait avoir son importance

D’ordinaire, lorsque la réception n’est pas très bonne dans une zone précise, les smartphones perdent le signal 4G/5G et tente de se connecter à un réseau plus ancien comme la 2G ou la 3G. Si des hackers peuvent exploiter cela, ils pourraient créer de fausses cellules 2G pour ensuite intercepter et voler les communications. Difficile de savoir si ces attaques sont très répandues, mais le fait que la chose soit possible signifie qu’il y a des risques que cela arrive, et c’est suffisant pour prendre des mesures.

Google a déjà introduit un interrupteur 2G dans la dernière version en date de son système d’exploitation mobile Android, une initiative louée par l’EFF. C’est pour cette raison que l’organisation demande désormais à Apple de faire de même sur ses iPhone. Nul ne sait par contre si la firme de Cupertino décidera de le faire. À suivre !