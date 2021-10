L’écran LCD de l’Apple iPad mini 6 ferait des siennes

L'iPad mini 6 aurait un problème avec son écran LCD. Une zone de décoloration et distorsion apparaît sur certaines unités.

Lorsque Apple a dévoilé son nouvel iPad mini 6, nombreux étaient celles et ceux à être très emballés par cette nouvelle machine. Celle-ci offre plusieurs fonctionnalités du Pro dans un format plus petit, plus compact, plus transportable. Cela étant dit, le produit a rapidement perdu de sa superbe lorsque des utilisateurs ont commencé à se plaindre de soucis avec l’écran.

L’iPad mini 6 aurait un problème avec son écran LCD

Aujourd’hui, il semblerait que ce dernier fasse encore des siennes. Dans un post sur Reddit, plusieurs utilisateurs partagent leurs problèmes de décoloration et distorsion. Selon le post en question, “j’ai reçu mon iPad mini 6 Wi-Fi 64 Go il y a environ une semaine et j’ai remarqué qu’il semble y avoir un problème avec le LCD – si vous mettez votre mini en mode vertical (avec le bouton d’alimentation dans l’angle supérieur droit) et que vous appuyez très légèrement sur l’écran, vous verrez sur l’écran une distorsion et une décoloration à quelques centimètres du coin supérieur droit.”

Une zone de décoloration et distorsion apparaît sur certaines unités

Cet utilisateur a reproduit le problème devant un technicien Genius qui a alors demandé un remplacement de la machine, mais celle-ci avait exactement le même défaut, peut-être même plus prononcé. L’utilisateur a alors suggéré que ce ne soit peut-être pas un problème avec l’écran en lui-même mais plutôt dans la fabrication de la tablette, un souci qui causerait cette décoloration. Pourquoi pas à cause de câbles pas fixés correctement qui viennent frotter sur l’écran.

Tous les possesseurs d’iPad mini 6 ne sont pas concernés, auquel cas cela entraînerait un rappel de toutes les machines déjà écoulées mais il est décevant d’apprendre que ce problème existe. Heureusement, les clients affectés devraient pouvoir obtenir un remplacement. Autrement dit, si vous avez ce souci avec votre iPad mini 6, n’hésitez pas à le faire constater en Apple Store pour demander un remplacement.