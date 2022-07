LeBron James et Rick et Morty s’invitent dans le jeu MultiVersus

LeBron James arrive bientôt dans MultiVersus, tout comme Rick et Morty.

Le jeu MultiVersus de Warner Bros. Games est un jeu de combat très similaire à Super Smash Bros. Ultimate et Brawlhalla. Celui-ci entrera bientôt en phase de bêta ouverte avec un choix de personnages très intéressant, parmi de nombreuses licences appartenant à WB. Le développeur Player First Games en ajoutera d’ailleurs bientôt un nouveau, la star de Space Jam : Nouvelle ère, LeBron James.

LeBron James arrive bientôt dans MultiVersus

Le joueur emblématique de la NBA rejoindra donc le roster de départ lorsque la bêta ouverte démarrera le 26 juillet prochain. Sans surprise, son attaque se concentre sur le ballon de basket. Il peut envoyer un ballon sur les adversaires ou dribbler autour de ses pieds pour causer des dégâts aux ennemis. LeBron James peut aussi bloquer les projectiles en érigeant une barrière. Chose assez surprenante, ou pas, finalement, selon que vous avez aimé ou non sa performance dans Space Jam, ce n’est pas la voix de LeBron James que vous pourrez entendre mais celle de l’acteur John Bentley.

WB annonce aussi l’arrivée prochaine de deux autres personnages très appréciés, à savoir Rick et Morty, de la série du même nom. La majorité des capacités de Rick sont basées sur son Portal Gun. Le personnage sera disponible dès le lancement de la première saison le 9 août prochain. Morty, quant à lui, arrivera plus tard dans la saison. Il pourra se déchaîner contre ses adversaires et utiliser des grenades.

Tout comme Rick et Morty

Ces trois personnages rejoindront un roster en constante expansion et pour le moins éclectique. De grands noms comme Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn et Bugs Bunny sont déjà présents, tout comme Arya Stark de Game of Thrones ou Sammy et Vera de Scooby Doo. Tom et Jerry ne représentent, eux, qu’un seul et même personnage, plutôt que de les voir se poursuivre inlassablement.

Le Géant de Fer, la plus récente addition en date, est un géant au grand cœur, comme dans le film du même nom, qui ne se bat que lorsque c’est totalement nécessaire. Dans MultiVersus cependant, il écrase ses adversaires comme n’importe qui d’autre, ce que les développeurs justifient en disant que le jeu se déroule dans un univers parallèle.

Selon plusieurs leaks, Ted Lasso, Gizmo des Gremlins et Elphaba de Le Magicien d’Oz devraient, eux aussi, rejoindre le roster. À noter, ces informations proviennent de la même source qui avait dévoilé l’existence du jeu et l’arrivée de LeBron James et de Rick et Morty.