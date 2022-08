League of Legends Worlds 2022 : le joailler de luxe Tiffany est nommé designer officiel de la Summoner’s Cup

Riot Games fait appel à Tiffany pour s'occuper du nouveau design de la Summoner's Cup des Worlds 2022 de League of Legends.

Le nouveau trophée de la Summoner’s Cup pour la compétition eSport de League of Legends est le fruit de la vision de Riot Games et de l’expertise de Tiffany en matière de fabrication de trophées. Le produit est un mémorial moderne pesant près de 20 kg et mesurant près de 70 cm de haut. Les artisans qualifiés de la marque de bijoux ont mis quatre mois, soit 277 heures, pour donner vie à la structure en argent sterling, en utilisant des outils et des techniques datant du milieu du 19ème siècle, afin de refléter le patrimoine et l’héritage de Tiffany.

Alexandre Arnault, vice-président exécutif, responsable des produits et de la communication de Tiffany :

Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec League of Legends et de l’opportunité de nous inscrire dans l’évolution de la marque eSport la plus populaire au monde. Créer la Summoner’s Cup est un autre moment important pour Tiffany dans le sport électronique et marque un nouveau chapitre excitant dans notre histoire de 160 ans de réalisation artisanale d’art de trophées sportifs.

Un partenariat mondial sur plusieurs années entre Tiffany et Riot Games

L’apogée de ce nouveau partenariat, à savoir un nouveau design pour la Summoner’s Cup des Worlds 2022 de League of Legends, sera dévoilée en ligne mondialement le lundi 29 août prochain.

Naz Aletaha, directeur mondial de League of Legends Esports pour Riot Games, explique :

La Summoner’s Cup est un symbole de grandeur dans le monde de l’eSport et le couronnement de l’excellence sur League of Legends. Les équipes qui la soulèvent représentent le meilleur de notre sport – leur maestria entrant à jamais dans l’histoire de LoL. Alors que nous désirions consolider le prestige d’une victoire au Championnat du Monde, un seul partenaire nous semblait digne d’une collaboration sur la Summoner’s Cup. Tiffany est une marque légendaire et le principal designer des plus grands trophées sportifs au monde. Ce partenariat est pour nous un grand honneur, qui célèbre l’histoire, le présent et l’avenir des World Champions.

Le Championnat du Monde de League of Legends ou Worlds 2022 retourne en Amérique du Nord pour la première fois depuis 2016, et redémarre également sa tournée de plusieurs villes après une pause de deux ans. La compétition eSport de Riot Games démarre avec l’étape Play-In, du 29 septembre au 4 Octobre à Mexico, suivie des Groups (du 7 au 10 puis du 13 au 16 octobre) et des quarts de finale du 20 au 23 octobre à New York avec les demi-finales à Atlanta les 29 et 30 octobre. La finale mondiale 2022 se tiendra à San Francisco le 5 novembre.