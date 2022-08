League of Legends Worlds 2022 : la Summoner’s Cup du joailler de luxe Tiffany se dévoile

La collaboration entre Tiffany et Riot Game pour la Summoner’s Cup des Worlds 2022 de League of Legends est désormais une réalité.

Fabriqué en argent, en argent fin, en acier inoxydable et en bois, le design moderne de la Summoner’s Cup pour les Worlds 2022 de League of Legends a pris quatre mois et a requis 277 heures de travail. Les artisans de l’atelier Holloware ont utilisé des outils et techniques datant du milieu du 19ème siècle combinés à des innovations à la pointe de la technologie pour sublimer le trophée de la célèbre compétition eSport organisée par Riot Games. En guise de nouvelle tradition, le pied de la Summoner’s Cup porte désormais le nom gravé des précédentes équipes championnes, de leurs joueurs et de leurs entraîneurs.

Si la Summoner’s Cup du joailler de luxe Tiffany fera seulement son apparition en physique lors des Worlds 2022 de League of Legends, elle arrivera également dans la Faille de l’invocateur du MOBA lors du patch 12.18, déployé le 20 septembre prochain. Les joueurs apercevront la coupe sur la toplane (voie du haut) pendant une partie.

Les premiers qualifiés des Worlds 2022 de League of Legends

Les Worlds 2022 de League of Legends se dérouleront du 29 septembre au 5 novembre prochains au Mexique et aux États-Unis. Au total, 24 équipes issues de 11 régions (Chine, de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de la Corée du Sud, de Taïwan/Hong Kong/Macau/Asie du Sud-Est et du Vietnam) s’affronteront pour obtenir le titre de champion du monde.

T1 (LCK)

Gen.G (LCK)

JD Gaming (LPL)

Top Esports (LPL)

G2 Esports (LEC)

MAD Lions (LEC)

Rogue (LEC)

Cloud9 (LCS)

100 Thieves (LCS)

Isurus (LLA)