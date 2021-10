League of Legends Worlds 2021 : Riot Games et Mercedes-Benz dévoilent une bague de champion en or blanc 18 carats

Les bagues de champion de Riot Games et Mercedes-Benz marquent le début d'une nouvelle tradition au sein de l'eSport pour League of Legends.

Après l’écrin de voyage de Louis Vuitton pour la Summoner’s Cup de League of Legends qui a été lancé lors des Worlds 2019, l’éditeur américain Riot Games profite des Worlds 2021 se déroulant à Reykjavík, en Islande, pour présenter une bague de champion type NBA en collaboration avec le constructeur allemand d’automobiles Mercedes-Benz. Elle sera remise aux vainqueurs de la célèbre compétition. Tenante du titre, l’équipe sud-coréenne Damwon (DWG Kia) est favorite.

Awarded in triumph, enshrined in history – an eternal symbol of glory. For #Worlds2021 #MercedesEQ & @riotgames teamed up to create a 18 karat gold Championship Ring. A timelessly beautiful design that holds the entire legacy of @lolesports within it.#MBxLoLEsports pic.twitter.com/8XtsbtGSy1 — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) October 21, 2021

“Les bagues de champion sont une tradition légendaire dans le sport, synonyme des plus hauts accomplissements et d’une excellence inégalée“, a déclaré Naz Aletaha, responsable mondial de l’eSport pour League of Legends chez Riot Games. “Depuis le début de notre partenariat en 2020, Mercedes-Benz a contribué à élever et à célébrer le meilleur des meilleurs sur LoL, et nous sommes ravis de réunir notre amour commun pour le design et l’innovation afin de marquer de façon retentissante le couronnement de notre sport“. Steffen Köhl, directeur du département Advanced Exterior Design chez Mercedes-Benz, a ajouté : “L’anneau était un défi que nous avons accepté avec plaisir. Au final, nous avons réussi à réunir les identités et les langages de conception des deux partenaires dans le design unique de cet anneau. Nous attendons avec impatience le moment où les gagnants se verront remettre l’anneau lors de la cérémonie de remise des trophées. Il y a là un véritable morceau d’ADN Mercedes.”

La bague de champion pour les Worlds 2021 de League of Legends

Fabriquée à la main par les artisans de Good Art Hlywd à Los Angeles, chaque bague est faite d’un or blanc 18 carats avec un bijou en saphir taillé sur mesure, et un diamant enchâssé dans les mains de l’invocateur. L’année, le nom de l’invocateur du joueur et le tricode de l’équipe seront affichés sur la pièce personnalisée. La bague reprendra la palette de couleurs bleu et argent de la Summoner’s Cup, avec des caractéristiques et des marques uniques.

“C’était l’occasion de travailler avec une équipe de designers exceptionnels responsables du Gleneden Wagon, et en même temps de réaliser la pièce héroïque reconnaissant les champions de League of Legends“, a déclaré Josh Warner, fondateur de Good Art Hlywd. “Je suis honoré que nous ayons été appelés à travailler pour un projet de cette ampleur. Et il n’y a rien de mieux que d’être poussé vers de nouveaux sommets de qualité et de design.”